Общество Челябинцев предупредили о сильной гололедице и метелях 01 декабря 2023 в 14:27 Размер текста - 17 + 2 декабря в регионе ожидаются метели, мокрый снег и гололедица Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 2 декабря ожидаются сильные метели и гололед. О предупреждении от синоптиков сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС-12) Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС 2 декабря в отдельных районах региона ожидается снег, метели. Также предупреждаем о гололедных явлениях, в том числе отложении мокрого снега и местами сильной гололедице», — сообщили в ЕДДС. Синоптики сообщали, что все выходные в регионе будет идти снег, местами сильный. Притом 3 декабря порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. За сутки 1 декабря в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. В мэрии также уточнили, куда направлять жалобы в случае сугробов и гололедицы. В Челябинской области 2 декабря ожидаются сильные метели и гололед. О предупреждении от синоптиков сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС-12) Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС 2 декабря в отдельных районах региона ожидается снег, метели. Также предупреждаем о гололедных явлениях, в том числе отложении мокрого снега и местами сильной гололедице», — сообщили в ЕДДС. Синоптики сообщали, что все выходные в регионе будет идти снег, местами сильный. Притом 3 декабря порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. За сутки 1 декабря в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. В мэрии также уточнили, куда направлять жалобы в случае сугробов и гололедицы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям