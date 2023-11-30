30 ноября 2023

Челябинцев предупредили о сильной гололедице и метелях

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, метель, вьюга, буран, мороз
2 декабря в регионе ожидаются метели, мокрый снег и гололедица Фото:

В Челябинской области 2 декабря ожидаются сильные метели и гололед. О предупреждении от синоптиков сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС-12) Челябинска.

«По данным Челябинского ЦГМС 2 декабря в отдельных районах региона ожидается снег, метели. Также предупреждаем о гололедных явлениях, в том числе отложении мокрого снега и местами сильной гололедице», — сообщили в ЕДДС.

Синоптики сообщали, что все выходные в регионе будет идти снег, местами сильный. Притом 3 декабря порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. За сутки 1 декабря в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. В мэрии также уточнили, куда направлять жалобы в случае сугробов и гололедицы.

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В Челябинской области 2 декабря ожидаются сильные метели и гололед. О предупреждении от синоптиков сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС-12) Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС 2 декабря в отдельных районах региона ожидается снег, метели. Также предупреждаем о гололедных явлениях, в том числе отложении мокрого снега и местами сильной гололедице», — сообщили в ЕДДС. Синоптики сообщали, что все выходные в регионе будет идти снег, местами сильный. Притом 3 декабря порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. За сутки 1 декабря в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. В мэрии также уточнили, куда направлять жалобы в случае сугробов и гололедицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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