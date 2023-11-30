Челябинцев предупредили о сильной гололедице и метелях

В Челябинской области 2 декабря ожидаются сильные метели и гололед. О предупреждении от синоптиков сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС-12) Челябинска.
«По данным Челябинского ЦГМС 2 декабря в отдельных районах региона ожидается снег, метели. Также предупреждаем о гололедных явлениях, в том числе отложении мокрого снега и местами сильной гололедице», — сообщили в ЕДДС.
Синоптики сообщали, что все выходные в регионе будет идти снег, местами сильный. Притом 3 декабря порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. За сутки 1 декабря в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. В мэрии также уточнили, куда направлять жалобы в случае сугробов и гололедицы.
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