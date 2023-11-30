В Пермь приехал член совета директоров «Газпрома»

Маркелов посетит пермские оборонные заводы
В Пермь приехал член совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Он планирует посетить предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК — Пермские моторы».
«Господин Маркелов должен посетить „ОДК-Авиадвигатель“ и „ОДК — Пермские моторы“. Там он проведет встречу, в ходе которой будет обсуждаться сотрудничество „Газпрома“ и предприятий Пермского моторостроительного комплекса по разработке и поставке газотурбинных установок», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказало, что Пермь посетил топ-менеджер «Газпрома» Сергей Густов. Целью визита стало участие в региональной конференции партии «Единая Россия».
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