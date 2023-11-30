30 ноября 2023

В Пермь приехал член совета директоров «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром
Маркелов посетит пермские оборонные заводы Фото:

В Пермь приехал член совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Он планирует посетить предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК — Пермские моторы».

«Господин Маркелов должен посетить „ОДК-Авиадвигатель“ и „ОДК — Пермские моторы“. Там он проведет встречу, в ходе которой будет обсуждаться сотрудничество „Газпрома“ и предприятий Пермского моторостроительного комплекса по разработке и поставке газотурбинных установок», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU рассказало, что Пермь посетил топ-менеджер «Газпрома» Сергей Густов. Целью визита стало участие в региональной конференции партии «Единая Россия».

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В Пермь приехал член совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Он планирует посетить предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК — Пермские моторы». «Господин Маркелов должен посетить „ОДК-Авиадвигатель“ и „ОДК — Пермские моторы“. Там он проведет встречу, в ходе которой будет обсуждаться сотрудничество „Газпрома“ и предприятий Пермского моторостроительного комплекса по разработке и поставке газотурбинных установок», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU рассказало, что Пермь посетил топ-менеджер «Газпрома» Сергей Густов. Целью визита стало участие в региональной конференции партии «Единая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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