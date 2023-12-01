Пермский омбудсмен посетил СИЗО с проверкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, сапко игорь
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко проверил условия заключенных в СИЗО Фото:

Краевой уполномоченный по правам человека Игорь Сапко посетил СИЗО № 1 в Перми. Он осмотрел помещения и поговорил с заключенными. Фотографии из следственного изолятора Сапко разместил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В СИЗО № 1 осмотрел жилые помещения, пищевой блок, медчасть, пообщался с осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми. Безусловно, ряд помещения и фасады требуют ремонта, в медсанчасти он был проведен в прошлом году и сегодня три этажа здания соответствуют всем необходимым требованиям. Есть вопросы по противопожарной безопасности», — подвел итоги своего визита Сапко.

Он также сообщил, что был приятно удивлен обновленной музейной экспозиции, расположенной в изоляторе. Омбудсмен считает, что школьникам и студентам следует посетить этот музей с экскурсией. Сам же он выразил готовность использовать эту площадку для проведения правовых уроков молодежи.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Краевой уполномоченный по правам человека Игорь Сапко посетил СИЗО № 1 в Перми. Он осмотрел помещения и поговорил с заключенными. Фотографии из следственного изолятора Сапко разместил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В СИЗО № 1 осмотрел жилые помещения, пищевой блок, медчасть, пообщался с осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми. Безусловно, ряд помещения и фасады требуют ремонта, в медсанчасти он был проведен в прошлом году и сегодня три этажа здания соответствуют всем необходимым требованиям. Есть вопросы по противопожарной безопасности», — подвел итоги своего визита Сапко. Он также сообщил, что был приятно удивлен обновленной музейной экспозиции, расположенной в изоляторе. Омбудсмен считает, что школьникам и студентам следует посетить этот музей с экскурсией. Сам же он выразил готовность использовать эту площадку для проведения правовых уроков молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...