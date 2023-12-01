Пермский омбудсмен посетил СИЗО с проверкой. Фото

01 декабря 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко проверил условия заключенных в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Краевой уполномоченный по правам человека Игорь Сапко посетил СИЗО № 1 в Перми. Он осмотрел помещения и поговорил с заключенными. Фотографии из следственного изолятора Сапко разместил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В СИЗО № 1 осмотрел жилые помещения, пищевой блок, медчасть, пообщался с осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми. Безусловно, ряд помещения и фасады требуют ремонта, в медсанчасти он был проведен в прошлом году и сегодня три этажа здания соответствуют всем необходимым требованиям. Есть вопросы по противопожарной безопасности», — подвел итоги своего визита Сапко. Он также сообщил, что был приятно удивлен обновленной музейной экспозиции, расположенной в изоляторе. Омбудсмен считает, что школьникам и студентам следует посетить этот музей с экскурсией. Сам же он выразил готовность использовать эту площадку для проведения правовых уроков молодежи.

Краевой уполномоченный по правам человека Игорь Сапко посетил СИЗО № 1 в Перми. Он осмотрел помещения и поговорил с заключенными. Фотографии из следственного изолятора Сапко разместил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В СИЗО № 1 осмотрел жилые помещения, пищевой блок, медчасть, пообщался с осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми. Безусловно, ряд помещения и фасады требуют ремонта, в медсанчасти он был проведен в прошлом году и сегодня три этажа здания соответствуют всем необходимым требованиям. Есть вопросы по противопожарной безопасности», — подвел итоги своего визита Сапко. Он также сообщил, что был приятно удивлен обновленной музейной экспозиции, расположенной в изоляторе. Омбудсмен считает, что школьникам и студентам следует посетить этот музей с экскурсией. Сам же он выразил готовность использовать эту площадку для проведения правовых уроков молодежи.