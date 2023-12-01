Самолет должен был вылететь из Кольцово ночью 2 ноября
В Екатеринбурге отменили рейс самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), который должен был состояться ночью 2 декабря. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 2 декабря в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30 2 декабря», — указано на сайте Кольцово.
Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил.
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