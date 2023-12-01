01 декабря 2023

Рейс из екатеринбургского Кольцово в Турцию отменен. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
Самолет должен был вылететь из Кольцово ночью 2 ноября Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), который должен был состояться ночью 2 декабря. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 2 декабря в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30 2 декабря», — указано на сайте Кольцово.

Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге отменили рейс самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), который должен был состояться ночью 2 декабря. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 2 декабря в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30 2 декабря», — указано на сайте Кольцово. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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