Рейс из екатеринбургского Кольцово в Турцию отменен. Скрин

02 декабря 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь из Кольцово ночью 2 ноября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), который должен был состояться ночью 2 декабря. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 2 декабря в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30 2 декабря», — указано на сайте Кольцово. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта «Кольцово» (https://svx.aero/board/dep-xc-12567290/)

В Екатеринбурге отменили рейс самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), который должен был состояться ночью 2 декабря. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 2 декабря в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30 2 декабря», — указано на сайте Кольцово. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил.