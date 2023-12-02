Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» получил необычный подарок

Житель Казани получил возможность посетить крупнейшую электростанцию РФ

Выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Энергетик из Казани Марат Сабитов стал двухмиллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия». Его вместе с супругой поздравили организаторы выставки, а также представители Министерства энергетики и российской энергетической компании «РусГидро». В качестве приза супружеской паре вручили сертификат на посещение самой мощной в России Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал сам Марат Сабитов. Его слова приводит пресс-служба организаторов выставки.

Мужчина сам работает в сфере энергетики, поэтому данная экскурсия принесет ему не только интересные впечатления, но и полезный профессиональный опыт. Двухмиллионным посетителям также подарили сертификат на бесплатное проживание в гостинице города Абакан.

Как рассказала заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Ольга Бинда, организаторы будут всячески поддерживать супружескую пару при подготовке к посещению крупнейшей гидроэлектростанции. «Каждый победитель для нас — неожиданность. Выставка-форум „Россия“ — территория благодарности и место, где сбываются мечты», — подчеркнула она.

В свою очередь, генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин отметил, что посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет гостям сформировать гордость за свою страну. «Это самая большая гидроэлектростанция России по выработке „зеленой“ электроэнергии» (энергия, полученная без загрязнения окружающей среды — прим URA.RU), — пояснил Кулапин.

Ранее был вознагражден миллионный посетитель выставки «Россия». Им стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей вместе с семьей вручили билеты на балет «Щелкунчик».

Выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она проходит в Москве, на территории ВДНХ. Ожидается, что выставку посетит лично президент России Владимир Путин.