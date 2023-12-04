Свердловчанке с диабетом назначили новую медкомиссию после жалоб на минздрав

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, сдача крови, медкомиссия, сбор анализов, сдача анализов, медицинский осмотр, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус
Наталья Масалкина пройдет дополнительно врачей, чтобы получить инвалидность Фото:

После публикации URA.RU екатеринбурженке Наталье Масалкиной, которой в 2006 поставили диагноз диабет, назначили дополнительную медицинскую комиссию. Дело в том, что горожанка борется с региональным минздравом за право получения инвалидности. Женщина вынуждена приобретать расходные материалы для инсулиновой помпы за свой счет, тратя ежемесячно где-то 11 тысяч рублей. Масалкина уже много лет работает музыкантом в оркестре и получает всего 29 800 рублей.

«В поликлинике прошла медицинскую комиссию на МСЭ (Медико-социальная экспертиза). Также мне назначили прохождение дополнительных медицинских исследований. После их прохождения будет заключение комиссии о постановке пациента на учет по инвалидности. И уже там либо откажут, либо примут положительное решение», — поделилась Масалкина с журналистом агентства.

В ноябре Масалкину вызвали в региональный СКР после жалоб на свердловский минздрав. На опросе женщина подробно рассказала о том, что много лет болеет диабетом, и после ухудшения самочувствия на фоне заболевания не может добиться инвалидности, что, по ее мнению, является нарушением закона.

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После публикации URA.RU екатеринбурженке Наталье Масалкиной, которой в 2006 поставили диагноз диабет, назначили дополнительную медицинскую комиссию. Дело в том, что горожанка борется с региональным минздравом за право получения инвалидности. Женщина вынуждена приобретать расходные материалы для инсулиновой помпы за свой счет, тратя ежемесячно где-то 11 тысяч рублей. Масалкина уже много лет работает музыкантом в оркестре и получает всего 29 800 рублей. «В поликлинике прошла медицинскую комиссию на МСЭ (Медико-социальная экспертиза). Также мне назначили прохождение дополнительных медицинских исследований. После их прохождения будет заключение комиссии о постановке пациента на учет по инвалидности. И уже там либо откажут, либо примут положительное решение», — поделилась Масалкина с журналистом агентства. В ноябре Масалкину вызвали в региональный СКР после жалоб на свердловский минздрав. На опросе женщина подробно рассказала о том, что много лет болеет диабетом, и после ухудшения самочувствия на фоне заболевания не может добиться инвалидности, что, по ее мнению, является нарушением закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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