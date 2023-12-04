Свердловчанке с диабетом назначили новую медкомиссию после жалоб на минздрав

Наталья Масалкина пройдет дополнительно врачей, чтобы получить инвалидность Фото: Анна Майорова © URA.RU

После публикации URA.RU екатеринбурженке Наталье Масалкиной, которой в 2006 поставили диагноз диабет, назначили дополнительную медицинскую комиссию. Дело в том, что горожанка борется с региональным минздравом за право получения инвалидности. Женщина вынуждена приобретать расходные материалы для инсулиновой помпы за свой счет, тратя ежемесячно где-то 11 тысяч рублей. Масалкина уже много лет работает музыкантом в оркестре и получает всего 29 800 рублей.

«В поликлинике прошла медицинскую комиссию на МСЭ (Медико-социальная экспертиза). Также мне назначили прохождение дополнительных медицинских исследований. После их прохождения будет заключение комиссии о постановке пациента на учет по инвалидности. И уже там либо откажут, либо примут положительное решение», — поделилась Масалкина с журналистом агентства.

В ноябре Масалкину вызвали в региональный СКР после жалоб на свердловский минздрав. На опросе женщина подробно рассказала о том, что много лет болеет диабетом, и после ухудшения самочувствия на фоне заболевания не может добиться инвалидности, что, по ее мнению, является нарушением закона.