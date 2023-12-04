04 декабря 2023

Путин объявил благодарность двум челябинцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин отметил челябинцев за добросовестную работу Фото:

Владимир Путин объявил благодарность Президента Российской Федерации двум жителям Челябинской области за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации: Недюдиной Ольге Алексеевне — начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области <…> Шарипову Фанису Габитовичу — машинисту экскаватора общества с ограниченной ответственностью „Миньярский карьер“ Челябинская область», — говорится в документе. Распоряжение за подписью Путина было опубликовано 4 декабря.

23 ноября Путин подписал указ о награждении государственными наградами 14 жителей Челябинской области. В число тех, кто получил награды оказались двое работников АО «ГРЦ имени академика Макеева», четыре сотрудника ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области», а также заведующий отделением челябинской Детской городской клинической больницы №8.

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Владимир Путин объявил благодарность Президента Российской Федерации двум жителям Челябинской области за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации: Недюдиной Ольге Алексеевне — начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области <…> Шарипову Фанису Габитовичу — машинисту экскаватора общества с ограниченной ответственностью „Миньярский карьер“ Челябинская область», — говорится в документе. Распоряжение за подписью Путина было опубликовано 4 декабря. 23 ноября Путин подписал указ о награждении государственными наградами 14 жителей Челябинской области. В число тех, кто получил награды оказались двое работников АО «ГРЦ имени академика Макеева», четыре сотрудника ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области», а также заведующий отделением челябинской Детской городской клинической больницы №8.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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