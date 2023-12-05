Полпред Якушев отметил рост инвестиций в УрФО

В Уральском федеральном округе в 2023 году зафиксировали рост инвестиций в основной капитал. Он составил 1%, и сейчас 65% инвестиций являются собственными средствами предприятий, отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, который также является председателем общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство».
«Мы растем — промышленность перестроилась, выстроены новые логистические цепочки. Недавнее исследование по партпроекту „Предпринимательство“ показало, что 60% предпринимателей имеют все условия для развития. Они планируют развиваться только в нашей стране. Мы должны выполнить указ президента о национальных приоритетах», — отметил Якушев на партийной дискуссионной площадке «Верю в Россию».
Также он подчеркнул, что в 2023 году индекс промышленного производства составил практически 104%, в обрабатывающем производстве — 107%. При этом основным показателем развития являются инвестиции — в УрФО их рост в основной капитал составил 1%.
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