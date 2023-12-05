Пользователи приложения «Альфа-Банка» пожаловались на сбои в работе сервиса. Всего зарегистрировано более тысячи обращений о некорректной работе. Больше всего неполадок в Москве — 707, в Свердловской области 23 случая, следует из статистики DownRadar.
«Из-за технических работ у части клиентов может не получиться войти интернет-банк», — ответили на комментарий о сбое представители «Альфа-Банка» в группе компании «ВКонтакте». Проблемы с работой приложения были зафиксированы по всей территории России.
Похожие сбои беспокоили екатеринбуржцев летом 2023 года. В июне читатели пожаловались URA.RU на то, что не могут оплатить услуги картой «Альфа-Банка». В ноябре также произошел глобальный сбой в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Тогда пользователи не могли выполнить перевод средств.
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