05 декабря 2023

Всероссийские сбои в работе приложения «Альфа-Банк» коснулись Екатеринбурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Альфа-банк. Тюмень, альфа банк, альфа-банк, альфабанк
Сбои в работе приложения зафиксированы по всей России Фото:

Пользователи приложения «Альфа-Банка» пожаловались на сбои в работе сервиса. Всего зарегистрировано более тысячи обращений о некорректной работе. Больше всего неполадок в Москве — 707, в Свердловской области 23 случая, следует из статистики DownRadar.

«Из-за технических работ у части клиентов может не получиться войти интернет-банк», — ответили на комментарий о сбое представители «Альфа-Банка» в группе компании «ВКонтакте». Проблемы с работой приложения были зафиксированы по всей территории России.

Похожие сбои беспокоили екатеринбуржцев летом 2023 года. В июне читатели пожаловались URA.RU на то, что не могут оплатить услуги картой «Альфа-Банка». В ноябре также произошел глобальный сбой в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Тогда пользователи не могли выполнить перевод средств.

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Пользователи приложения «Альфа-Банка» пожаловались на сбои в работе сервиса. Всего зарегистрировано более тысячи обращений о некорректной работе. Больше всего неполадок в Москве — 707, в Свердловской области 23 случая, следует из статистики DownRadar. «Из-за технических работ у части клиентов может не получиться войти интернет-банк», — ответили на комментарий о сбое представители «Альфа-Банка» в группе компании «ВКонтакте». Проблемы с работой приложения были зафиксированы по всей территории России. Похожие сбои беспокоили екатеринбуржцев летом 2023 года. В июне читатели пожаловались URA.RU на то, что не могут оплатить услуги картой «Альфа-Банка». В ноябре также произошел глобальный сбой в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Тогда пользователи не могли выполнить перевод средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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