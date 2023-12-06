На фоне усиливающихся морозов в Екатеринбурге поднялись цены на такси. Стоимость поездки варьируется от 400 до 800 рублей. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Решила поехать на такси домой — ждать автобус в такой мороз нет желания, а там цены космические. Чтобы уехать в Академический, придется отдать около 800 рублей», — пожаловалась читательница. А чтобы добраться до Дворца молодежи, нужно заплатить примерно 400 рублей, хотя в хорошую погоду такой же маршрут стоит в полтора-два раза дешевле, рассказывает другой собеседник агентства. Также, судя по «Яндекс Картам», город встал в девятибалльные пробки.
Ранее спасатели предупреждали свердловчан, что с 6 по 10 декабря в регионе ожидаются сильный снег, метель, гололед и понижение температуры воздуха до -40 градусов. В связи с резким похолоданием в области коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы, а перевозчики должны выходить на линии согласно расписанию и прогревать автобусы перед выходом на смену.
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