В Екатеринбурге взлетели цены на такси на фоне морозов. Скрин

06 декабря 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Цены на такси сильно удивили горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне усиливающихся морозов в Екатеринбурге поднялись цены на такси. Стоимость поездки варьируется от 400 до 800 рублей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Решила поехать на такси домой — ждать автобус в такой мороз нет желания, а там цены космические. Чтобы уехать в Академический, придется отдать около 800 рублей», — пожаловалась читательница. А чтобы добраться до Дворца молодежи, нужно заплатить примерно 400 рублей, хотя в хорошую погоду такой же маршрут стоит в полтора-два раза дешевле, рассказывает другой собеседник агентства. Также, судя по «Яндекс Картам», город встал в девятибалльные пробки. Ранее спасатели предупреждали свердловчан, что с 6 по 10 декабря в регионе ожидаются сильный снег, метель, гололед и понижение температуры воздуха до -40 градусов. В связи с резким похолоданием в области коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы, а перевозчики должны выходить на линии согласно расписанию и прогревать автобусы перед выходом на смену. Фото читателей URA.RU Фото читателей URA.RU Скрин: «Яндекс Карты»

На фоне усиливающихся морозов в Екатеринбурге поднялись цены на такси. Стоимость поездки варьируется от 400 до 800 рублей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Решила поехать на такси домой — ждать автобус в такой мороз нет желания, а там цены космические. Чтобы уехать в Академический, придется отдать около 800 рублей», — пожаловалась читательница. А чтобы добраться до Дворца молодежи, нужно заплатить примерно 400 рублей, хотя в хорошую погоду такой же маршрут стоит в полтора-два раза дешевле, рассказывает другой собеседник агентства. Также, судя по «Яндекс Картам», город встал в девятибалльные пробки. Ранее спасатели предупреждали свердловчан, что с 6 по 10 декабря в регионе ожидаются сильный снег, метель, гололед и понижение температуры воздуха до -40 градусов. В связи с резким похолоданием в области коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы, а перевозчики должны выходить на линии согласно расписанию и прогревать автобусы перед выходом на смену.