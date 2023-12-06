В Forbes написали о новой коллекции бренда одежды из ХМАО

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Презентация дизайнерской одежды Инны Королевы. Екатеринбург, вешалка, выбор, дизайн одежды, одежда, магазин
Дизайнеры бренда создали коллекцию одежды в сотрудничестве с художником Фото:

О новой капсульной коллекции одежды (нескольких основных предметов одежды, сочетающихся между собой — прим. URA.RU) бренда «AM» из Ханты-Мансийска написали в российском Forbes. По словам издания, коллекцию «Послание МАА» югорские дизайнеры создали в коллаборации с художником Даней Пироговым.

«Капсульную коллекцию „Послание МАА“ создал для российского бренда одежды „AM“ из Ханты-Мансийска художник Даня Пирогов, выпускник девятого сезона „Открытых студий“ „Винзавода“. Коллекция из шести предметов вдохновлена археологическими исследованиями региона, югорской идентичностью и мотивами из художественной вселенной художника. По словам Пирогова, предметы из коллекции „становятся ‚артефактами-оберегами, которые защищают и помогают их владельцу преодолевать свой путь‘, — цитирует создателя коллекции Forbes.

Элементы капсульной коллекции — штаны-джоггеры, майка, лонгслив, сумка, кофта и пончо-плед. «Капсула» поступит в продажу уже в январе.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО появится коллекция одежды для представителей делегаций ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Модную линейку планируется презентовать на церемонии открытия кинофестиваля в 2025 году.

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О новой капсульной коллекции одежды (нескольких основных предметов одежды, сочетающихся между собой — прим. URA.RU) бренда «AM» из Ханты-Мансийска написали в российском Forbes. По словам издания, коллекцию «Послание МАА» югорские дизайнеры создали в коллаборации с художником Даней Пироговым. «Капсульную коллекцию „Послание МАА“ создал для российского бренда одежды „AM“ из Ханты-Мансийска художник Даня Пирогов, выпускник девятого сезона „Открытых студий“ „Винзавода“. Коллекция из шести предметов вдохновлена археологическими исследованиями региона, югорской идентичностью и мотивами из художественной вселенной художника. По словам Пирогова, предметы из коллекции „становятся ‚артефактами-оберегами, которые защищают и помогают их владельцу преодолевать свой путь‘, — цитирует создателя коллекции Forbes. Элементы капсульной коллекции — штаны-джоггеры, майка, лонгслив, сумка, кофта и пончо-плед. «Капсула» поступит в продажу уже в январе. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО появится коллекция одежды для представителей делегаций ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Модную линейку планируется презентовать на церемонии открытия кинофестиваля в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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