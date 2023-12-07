В Свердловской области подорожали яйца и колбаса

07 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Яйца бьют рекорды по подорожанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За неделю с 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области на 2,9% выросла средняя цена на яйца. Подорожала также колбаса. Об это свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Свердловскстата. На 4 декабря средняя стоимость десятка в Свердловской области яиц составляет 104,2 рубля. Неделей ранее цена за яйца была 101,2 рубля. Также за неделю увеличилась стоимость полукопченой и варено-копченой колбасы — с 648,2 до 661,2 рубля. Кроме того, подорожали сливочное масло — с 807,4 до 817,8 рубля и свежие огурцы — с 127,5 до 138,7 рубля за килограмм. На сильный рост цен на яйца реагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что на это есть объективные причины: дорожает газ, электричество, производство.

За неделю с 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области на 2,9% выросла средняя цена на яйца. Подорожала также колбаса. Об это свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Свердловскстата. На 4 декабря средняя стоимость десятка в Свердловской области яиц составляет 104,2 рубля. Неделей ранее цена за яйца была 101,2 рубля. Также за неделю увеличилась стоимость полукопченой и варено-копченой колбасы — с 648,2 до 661,2 рубля. Кроме того, подорожали сливочное масло — с 807,4 до 817,8 рубля и свежие огурцы — с 127,5 до 138,7 рубля за килограмм. На сильный рост цен на яйца реагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что на это есть объективные причины: дорожает газ, электричество, производство.