Власти Екатеринбурга соберут школьников и родителей после стрельбы в Брянске

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, родительское собрание
В школах проведут беседы с учениками и родителями Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В школах Екатеринбурга проведут собрания для родителей и учеников, чтобы обсудить трагедию в Брянске, где ученица восьмого класса устроила стрельбу. Об этом URA.RU сообщили в горадминистрации.

«Запланировано проведение классных часов и родительских собраний, на которых будут обсуждаться вопросы причин и последствий трагедии. Кроме того, запланировано собрание школьных психологов и завучей по воспитательной работе, где также будут обсуждаться эти вопросы», — отметили в мэрии.

В результате стрельбы пострадали пять человек, двое погибли. Среди них сама восьмиклассница. 14-летняя школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Она спрятала оружие в тубусе и пронесла в школу. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

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В школах Екатеринбурга проведут собрания для родителей и учеников, чтобы обсудить трагедию в Брянске, где ученица восьмого класса устроила стрельбу. Об этом URA.RU сообщили в горадминистрации. «Запланировано проведение классных часов и родительских собраний, на которых будут обсуждаться вопросы причин и последствий трагедии. Кроме того, запланировано собрание школьных психологов и завучей по воспитательной работе, где также будут обсуждаться эти вопросы», — отметили в мэрии. В результате стрельбы пострадали пять человек, двое погибли. Среди них сама восьмиклассница. 14-летняя школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Она спрятала оружие в тубусе и пронесла в школу. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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