Власти Екатеринбурга соберут школьников и родителей после стрельбы в Брянске

07 декабря 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

В школах проведут беседы с учениками и родителями Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В школах Екатеринбурга проведут собрания для родителей и учеников, чтобы обсудить трагедию в Брянске, где ученица восьмого класса устроила стрельбу. Об этом URA.RU сообщили в горадминистрации. «Запланировано проведение классных часов и родительских собраний, на которых будут обсуждаться вопросы причин и последствий трагедии. Кроме того, запланировано собрание школьных психологов и завучей по воспитательной работе, где также будут обсуждаться эти вопросы», — отметили в мэрии. В результате стрельбы пострадали пять человек, двое погибли. Среди них сама восьмиклассница. 14-летняя школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Она спрятала оружие в тубусе и пронесла в школу. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

В школах Екатеринбурга проведут собрания для родителей и учеников, чтобы обсудить трагедию в Брянске, где ученица восьмого класса устроила стрельбу. Об этом URA.RU сообщили в горадминистрации. «Запланировано проведение классных часов и родительских собраний, на которых будут обсуждаться вопросы причин и последствий трагедии. Кроме того, запланировано собрание школьных психологов и завучей по воспитательной работе, где также будут обсуждаться эти вопросы», — отметили в мэрии. В результате стрельбы пострадали пять человек, двое погибли. Среди них сама восьмиклассница. 14-летняя школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Она спрятала оружие в тубусе и пронесла в школу. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.