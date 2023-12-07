Власти Екатеринбурга соберут школьников и родителей после стрельбы в Брянске

В школах Екатеринбурга проведут собрания для родителей и учеников, чтобы обсудить трагедию в Брянске, где ученица восьмого класса устроила стрельбу. Об этом URA.RU сообщили в горадминистрации.
«Запланировано проведение классных часов и родительских собраний, на которых будут обсуждаться вопросы причин и последствий трагедии. Кроме того, запланировано собрание школьных психологов и завучей по воспитательной работе, где также будут обсуждаться эти вопросы», — отметили в мэрии.
В результате стрельбы пострадали пять человек, двое погибли. Среди них сама восьмиклассница. 14-летняя школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Она спрятала оружие в тубусе и пронесла в школу. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.