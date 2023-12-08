В Челябинске из-за морозов на линию не вышло 14 автобусов

В Челябинске утром 8 декабря из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов. Неполадки связаны с 35-градусными морозами, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В связи с очень низкой температурой окружающего воздуха сегодня, 8 декабря, с утра из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов из 239. На данный момент все 14 автобусов находятся на маршрутах», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, в связи с низкими температурами ночью 8 декабря на дежурство были выведены дополнительные сотрудники МУП «Служба организации движения» для обеспечения непрерывного прогрева двигателей и устранения неисправностей. Также на период аномально низких температур был составлен дополнительный график для обеспечения постоянного обслуживания и поддержания общественного транспорта в необходимом техническом состоянии.
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