В Челябинске из-за морозов на линию не вышло 14 автобусов

08 декабря 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Утором 8 декабря в Челябинске на линию не вышло 14 автобусов из 239 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 8 декабря из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов. Неполадки связаны с 35-градусными морозами, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В связи с очень низкой температурой окружающего воздуха сегодня, 8 декабря, с утра из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов из 239. На данный момент все 14 автобусов находятся на маршрутах», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, в связи с низкими температурами ночью 8 декабря на дежурство были выведены дополнительные сотрудники МУП «Служба организации движения» для обеспечения непрерывного прогрева двигателей и устранения неисправностей. Также на период аномально низких температур был составлен дополнительный график для обеспечения постоянного обслуживания и поддержания общественного транспорта в необходимом техническом состоянии.

В Челябинске утром 8 декабря из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов. Неполадки связаны с 35-градусными морозами, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В связи с очень низкой температурой окружающего воздуха сегодня, 8 декабря, с утра из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов из 239. На данный момент все 14 автобусов находятся на маршрутах», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, в связи с низкими температурами ночью 8 декабря на дежурство были выведены дополнительные сотрудники МУП «Служба организации движения» для обеспечения непрерывного прогрева двигателей и устранения неисправностей. Также на период аномально низких температур был составлен дополнительный график для обеспечения постоянного обслуживания и поддержания общественного транспорта в необходимом техническом состоянии.