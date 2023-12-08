В Челябинске из-за морозов на линию не вышло 14 автобусов

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Утором 8 декабря в Челябинске на линию не вышло 14 автобусов из 239 Фото:

В Челябинске утром 8 декабря из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов. Неполадки связаны с 35-градусными морозами, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В связи с очень низкой температурой окружающего воздуха сегодня, 8 декабря, с утра из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов из 239. На данный момент все 14 автобусов находятся на маршрутах», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, в связи с низкими температурами ночью 8 декабря на дежурство были выведены дополнительные сотрудники МУП «Служба организации движения» для обеспечения непрерывного прогрева двигателей и устранения неисправностей. Также на период аномально низких температур был составлен дополнительный график для обеспечения постоянного обслуживания и поддержания общественного транспорта в необходимом техническом состоянии.

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В Челябинске утром 8 декабря из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов. Неполадки связаны с 35-градусными морозами, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В связи с очень низкой температурой окружающего воздуха сегодня, 8 декабря, с утра из-за замерзания пневмосистемы открывания дверей на линию не вышло 14 автобусов из 239. На данный момент все 14 автобусов находятся на маршрутах», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, в связи с низкими температурами ночью 8 декабря на дежурство были выведены дополнительные сотрудники МУП «Служба организации движения» для обеспечения непрерывного прогрева двигателей и устранения неисправностей. Также на период аномально низких температур был составлен дополнительный график для обеспечения постоянного обслуживания и поддержания общественного транспорта в необходимом техническом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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