В Киеве демонтируют памятник командиру Гражданской войны Щорсу

09 декабря 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Демонтированный памятник передадут музею авиации Фото: Котляков Эдуард\ITAR-TASS\ТАСС В Киеве приступили к сносу памятника командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «Столичные (киевские — прим. URA.RU) коммунальные службы начинают демонтаж памятника Николаю Щорсу <…>. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова», — указано на telegram-канале украинского ведомства. Снос памятников на Украине проводится в рамках декоммунизации. В стране демонтируют не только мемориалы героям Великой Отечественной и Гражданской войн, но и монументы, посвященные российским и советским деятелям культуры. В середине ноября в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте.

В Киеве приступили к сносу памятника командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «Столичные (киевские — прим. URA.RU) коммунальные службы начинают демонтаж памятника Николаю Щорсу <…>. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова», — указано на telegram-канале украинского ведомства. Снос памятников на Украине проводится в рамках декоммунизации. В стране демонтируют не только мемориалы героям Великой Отечественной и Гражданской войн, но и монументы, посвященные российским и советским деятелям культуры. В середине ноября в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте.