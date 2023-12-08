В Киеве демонтируют памятник командиру Гражданской войны Щорсу

В Киеве приступили к сносу памятника командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Столичные (киевские — прим. URA.RU) коммунальные службы начинают демонтаж памятника Николаю Щорсу <…>. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова», — указано на telegram-канале украинского ведомства.
Снос памятников на Украине проводится в рамках декоммунизации. В стране демонтируют не только мемориалы героям Великой Отечественной и Гражданской войн, но и монументы, посвященные российским и советским деятелям культуры. В середине ноября в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте.
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