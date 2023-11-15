В Киеве снесли памятник Пушкину. Видео

15 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Об этом сообщили в украинских СМИ. На кадрах видно, как испачканный краской памятник русскому поэту снимают с пьедестала с помощью крана. В издании «РБК-Украина» заявили, что памятники Пушкину являются «идеологическими маркерами» РФ. Поэтому на Украине их так часто демонтируют. Информацию о сносе памятника подтвердил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. У себя в соцсетях он заявил, что Пушкин «не входит в украинскую культуру». На Украине уже давно сносят памятники не только российским и советским деятелям культуры, но и мемориалы героям Великой Отечественной войны. Так, недавно стало известно, что во Львове демонтировали памятник советскому солдату, передает RT.

В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Об этом сообщили в украинских СМИ. На кадрах видно, как испачканный краской памятник русскому поэту снимают с пьедестала с помощью крана. В издании «РБК-Украина» заявили, что памятники Пушкину являются «идеологическими маркерами» РФ. Поэтому на Украине их так часто демонтируют. Информацию о сносе памятника подтвердил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. У себя в соцсетях он заявил, что Пушкин «не входит в украинскую культуру». На Украине уже давно сносят памятники не только российским и советским деятелям культуры, но и мемориалы героям Великой Отечественной войны. Так, недавно стало известно, что во Львове демонтировали памятник советскому солдату, передает RT.