В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Об этом сообщили в украинских СМИ.
На кадрах видно, как испачканный краской памятник русскому поэту снимают с пьедестала с помощью крана. В издании «РБК-Украина» заявили, что памятники Пушкину являются «идеологическими маркерами» РФ. Поэтому на Украине их так часто демонтируют.
Информацию о сносе памятника подтвердил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. У себя в соцсетях он заявил, что Пушкин «не входит в украинскую культуру».
На Украине уже давно сносят памятники не только российским и советским деятелям культуры, но и мемориалы героям Великой Отечественной войны. Так, недавно стало известно, что во Львове демонтировали памятник советскому солдату, передает RT.
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