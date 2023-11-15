В Киеве снесли памятник Пушкину. Видео

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Уличный ремонт. Екатеринбург, рябина, памятник пушкину, осень
В Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину Фото:

В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Об этом сообщили в украинских СМИ.

На кадрах видно, как испачканный краской памятник русскому поэту снимают с пьедестала с помощью крана. В издании «РБК-Украина» заявили, что памятники Пушкину являются «идеологическими маркерами» РФ. Поэтому на Украине их так часто демонтируют.

Информацию о сносе памятника подтвердил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. У себя в соцсетях он заявил, что Пушкин «не входит в украинскую культуру».

На Украине уже давно сносят памятники не только российским и советским деятелям культуры, но и мемориалы героям Великой Отечественной войны. Так, недавно стало известно, что во Львове демонтировали памятник советскому солдату, передает RT.

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В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Об этом сообщили в украинских СМИ. На кадрах видно, как испачканный краской памятник русскому поэту снимают с пьедестала с помощью крана. В издании «РБК-Украина» заявили, что памятники Пушкину являются «идеологическими маркерами» РФ. Поэтому на Украине их так часто демонтируют. Информацию о сносе памятника подтвердил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. У себя в соцсетях он заявил, что Пушкин «не входит в украинскую культуру». На Украине уже давно сносят памятники не только российским и советским деятелям культуры, но и мемориалы героям Великой Отечественной войны. Так, недавно стало известно, что во Львове демонтировали памятник советскому солдату, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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