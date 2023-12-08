Бастрыкину доложат о водном коллапсе в Первоуральске

09 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращениями о ненадлежащем водоснабжении в Первоуральске (Свердловская область). Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблему решить не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «К Председателю СК России Бастрыкину в его Приемную „ВКонтакте“ поступили многочисленные обращения о ненадлежащем водоснабжении в городе Первоуральске Свердловской области. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования — о его результатах, а также о причинах неразрешения озвученной в обращениях проблемы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Отмечается, что с июля 2023 года у воды появился резкий неприятный запах, из-за этого ее невозможно использовать в бытовых целях. А в декабре ее вообще отключили. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако подачу воды так и не возобновили, сказано в сообщении. В СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращениями о ненадлежащем водоснабжении в Первоуральске (Свердловская область). Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблему решить не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «К Председателю СК России Бастрыкину в его Приемную „ВКонтакте“ поступили многочисленные обращения о ненадлежащем водоснабжении в городе Первоуральске Свердловской области. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования — о его результатах, а также о причинах неразрешения озвученной в обращениях проблемы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Отмечается, что с июля 2023 года у воды появился резкий неприятный запах, из-за этого ее невозможно использовать в бытовых целях. А в декабре ее вообще отключили. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако подачу воды так и не возобновили, сказано в сообщении. В СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело.