Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с советником главы Донецкой народной республики (ДНР) Яном Гагиным, музыкантом Сергеем Бурштейном и бойцом, недавно вернувшимся с фронта. Они обсудили помощь для участников спецоперации РФ на Украине.
«Женское движение „Единой России“ продолжит сбор и отправку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос я обсудила на рабочей встрече с советником главы ДНР Яном Гагиным», — рассказала Бабушкина в своем telegram-канале.
По ее словам, Бурштейн, который выступает на передовой перед военными, «до приезда в ЗССО [заксо] выступил с концертом в „Сима-Ленде“». «Говорит, что остался под впечатлением, насколько сотрудники компании заряжены патриотизмом и любовью к родине», — добавила Бабушкина. А военный, чье имя Бабушкина не раскрывает, будет помогать с «психологической и социальной адаптацией жителей Свердловской области, проходивших военную службу в зоне спецоперации».
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