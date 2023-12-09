09 декабря 2023

Спикер свердловского заксо приняла советника главы ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, людмила бабушкина
По словам Людмилы Бабушкиной, на встрече говорили про помощь участникам СВО Фото:

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с советником главы Донецкой народной республики (ДНР) Яном Гагиным, музыкантом Сергеем Бурштейном и бойцом, недавно вернувшимся с фронта. Они обсудили помощь для участников спецоперации РФ на Украине.

«Женское движение „Единой России“ продолжит сбор и отправку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос я обсудила на рабочей встрече с советником главы ДНР Яном Гагиным», — рассказала Бабушкина в своем telegram-канале.

По ее словам, Бурштейн, который выступает на передовой перед военными, «до приезда в ЗССО [заксо] выступил с концертом в „Сима-Ленде“». «Говорит, что остался под впечатлением, насколько сотрудники компании заряжены патриотизмом и любовью к родине», — добавила Бабушкина. А военный, чье имя Бабушкина не раскрывает, будет помогать с «психологической и социальной адаптацией жителей Свердловской области, проходивших военную службу в зоне спецоперации».

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Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с советником главы Донецкой народной республики (ДНР) Яном Гагиным, музыкантом Сергеем Бурштейном и бойцом, недавно вернувшимся с фронта. Они обсудили помощь для участников спецоперации РФ на Украине. «Женское движение „Единой России“ продолжит сбор и отправку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос я обсудила на рабочей встрече с советником главы ДНР Яном Гагиным», — рассказала Бабушкина в своем telegram-канале. По ее словам, Бурштейн, который выступает на передовой перед военными, «до приезда в ЗССО [заксо] выступил с концертом в „Сима-Ленде“». «Говорит, что остался под впечатлением, насколько сотрудники компании заряжены патриотизмом и любовью к родине», — добавила Бабушкина. А военный, чье имя Бабушкина не раскрывает, будет помогать с «психологической и социальной адаптацией жителей Свердловской области, проходивших военную службу в зоне спецоперации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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