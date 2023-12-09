09 декабря 2023

Свердловские VIP отметили важный еврейский праздник вместе с главным раввином РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Статусные евреи расхваливали губернатора Евгения Куйвашева со сцены Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие представители свердловской власти вместе с главным раввином России Берлом Лазаром отметили во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) один из главных еврейских праздников — Хануку. Лазара на сцене поздравили и с предстоящим юбилеем (будет отмечать в мае), передает корреспондент URA.RU.

Подарок объявил главный раввин региона Зелиг Ашкенази: 60 екатеринбуржцев взяли на себя духовные обязательства перед Лазаром. Их собрали в большую коробку, которая еще будет пополняться. Также Ашкенази поделился, что молился, чтобы аномальное похолодание в Екатеринбурге прекратилось.

И он, и Лазар много благодарили и хвалили Куйвашева и Орлова. Лазар вообще пожелал губернатору прожить до 120 лет. «Он [Куйвашев] очень счастливый, радостный человек. Его главное желание — чтобы каждый житель Урала так же радовался [как и он]. Вам повезло, что у вас есть такой прекрасный губернатор. Глава города также очень приятный человек. Они реально очень добрые люди», — сказал Лазар. Свердловским евреям он поручил сделать так, чтобы в регионе зажигалось как можно больше менор — семисвечников.

Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Зелиг Ашкенази и Евгений Куйвашев
Фото:

«Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня прозвучали. Ханука — это праздник света, тепла, духовного очищения. И, безусловно, очень важно, когда еврейская община через проведение таких мероприятий рассказывает о своей культуре, духовных и нравственных ценностях и — что самое главное — хранит из. Как губернатор я вижу своей задачей дать возможность всем концессиям проявить себя рассказать о себе. Еврейская община и культурная организация делают это замечательно», — ответил на любезности губернатор. Также он зажег главную ханукальную свечу.

В одном ряду с Куйвашевым, Орловым, Лазаром и Ашкенази сидел бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»). Также в зале среди гостей корреспондент заметил министра культуры региона Светлану Учайкину, председателя областной Общественной палаты Александра Левина, спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий (с сыном), вице-мэров Сергея Плахотина и Екатерину Сибирцеву, соучредителя общества «Малышева-73» Константина Погребинского.

Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Берл Лазар — справа
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Светлана Учайкина (слева)
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Анна Гурарий
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Мэр пришел на мероприятие вместе с замами (Сергей Плахотин и Екатерина Сибирцева)
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Александр Левин
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Свои духовные обязательства в коробку для Лазара положили 60 человек (каждого назвали по фамилии)
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
На сцене также выступали «Хор Турецкого» (на фото), коллектив учащихся еврейской гимназии «Ор Авнер» и ансамбль ЦВО
Фото:
Ханука в ДИВСе. Екатеринбург
Зал в ДИВСе был переполнен
Фото:
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Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие представители свердловской власти вместе с главным раввином России Берлом Лазаром отметили во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) один из главных еврейских праздников — Хануку. Лазара на сцене поздравили и с предстоящим юбилеем (будет отмечать в мае), передает корреспондент URA.RU. Подарок объявил главный раввин региона Зелиг Ашкенази: 60 екатеринбуржцев взяли на себя духовные обязательства перед Лазаром. Их собрали в большую коробку, которая еще будет пополняться. Также Ашкенази поделился, что молился, чтобы аномальное похолодание в Екатеринбурге прекратилось. И он, и Лазар много благодарили и хвалили Куйвашева и Орлова. Лазар вообще пожелал губернатору прожить до 120 лет. «Он [Куйвашев] очень счастливый, радостный человек. Его главное желание — чтобы каждый житель Урала так же радовался [как и он]. Вам повезло, что у вас есть такой прекрасный губернатор. Глава города также очень приятный человек. Они реально очень добрые люди», — сказал Лазар. Свердловским евреям он поручил сделать так, чтобы в регионе зажигалось как можно больше менор — семисвечников. «Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня прозвучали. Ханука — это праздник света, тепла, духовного очищения. И, безусловно, очень важно, когда еврейская община через проведение таких мероприятий рассказывает о своей культуре, духовных и нравственных ценностях и — что самое главное — хранит из. Как губернатор я вижу своей задачей дать возможность всем концессиям проявить себя рассказать о себе. Еврейская община и культурная организация делают это замечательно», — ответил на любезности губернатор. Также он зажег главную ханукальную свечу. В одном ряду с Куйвашевым, Орловым, Лазаром и Ашкенази сидел бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»). Также в зале среди гостей корреспондент заметил министра культуры региона Светлану Учайкину, председателя областной Общественной палаты Александра Левина, спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий (с сыном), вице-мэров Сергея Плахотина и Екатерину Сибирцеву, соучредителя общества «Малышева-73» Константина Погребинского.
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