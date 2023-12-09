Статусные евреи расхваливали губернатора Евгения Куйвашева со сцены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие представители свердловской власти вместе с главным раввином России Берлом Лазаром отметили во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) один из главных еврейских праздников — Хануку. Лазара на сцене поздравили и с предстоящим юбилеем (будет отмечать в мае), передает корреспондент URA.RU.

Подарок объявил главный раввин региона Зелиг Ашкенази: 60 екатеринбуржцев взяли на себя духовные обязательства перед Лазаром. Их собрали в большую коробку, которая еще будет пополняться. Также Ашкенази поделился, что молился, чтобы аномальное похолодание в Екатеринбурге прекратилось.

И он, и Лазар много благодарили и хвалили Куйвашева и Орлова. Лазар вообще пожелал губернатору прожить до 120 лет. «Он [Куйвашев] очень счастливый, радостный человек. Его главное желание — чтобы каждый житель Урала так же радовался [как и он]. Вам повезло, что у вас есть такой прекрасный губернатор. Глава города также очень приятный человек. Они реально очень добрые люди», — сказал Лазар. Свердловским евреям он поручил сделать так, чтобы в регионе зажигалось как можно больше менор — семисвечников.

Зелиг Ашкенази и Евгений Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня прозвучали. Ханука — это праздник света, тепла, духовного очищения. И, безусловно, очень важно, когда еврейская община через проведение таких мероприятий рассказывает о своей культуре, духовных и нравственных ценностях и — что самое главное — хранит из. Как губернатор я вижу своей задачей дать возможность всем концессиям проявить себя рассказать о себе. Еврейская община и культурная организация делают это замечательно», — ответил на любезности губернатор. Также он зажег главную ханукальную свечу.

В одном ряду с Куйвашевым, Орловым, Лазаром и Ашкенази сидел бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»). Также в зале среди гостей корреспондент заметил министра культуры региона Светлану Учайкину, председателя областной Общественной палаты Александра Левина, спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий (с сыном), вице-мэров Сергея Плахотина и Екатерину Сибирцеву, соучредителя общества «Малышева-73» Константина Погребинского.

Берл Лазар — справа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Светлана Учайкина (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анна Гурарий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр пришел на мероприятие вместе с замами (Сергей Плахотин и Екатерина Сибирцева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Левин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свои духовные обязательства в коробку для Лазара положили 60 человек (каждого назвали по фамилии) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На сцене также выступали «Хор Турецкого» (на фото), коллектив учащихся еврейской гимназии «Ор Авнер» и ансамбль ЦВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зал в ДИВСе был переполнен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU