Страховщик Усманов: россияне вынуждены ждать автозапчасти до полутора лет

12 декабря 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Доставку автозапчастей приходится долго ждать из-за санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям России приходится ожидать доставку автозапчастей до полутора лет. Об этом сообщила заместитель руководителя расчетно-экспертного отдела страховщика Альберт Усманов. «Поставку бачка реагента AdBlue (в него заливают жидкость для снижения выбросов вредных газов на дизельных двигателях — прим. URA.RU) для Mercedes 2015 года пришлось ждать 18 месяцев с мая 2022-го. А доставка колесного диска для Mercedes 2018-го растянулась на 16 месяцев с июня прошлого года», — рассказал Усманов журналистам «Известий». Журналисты сообщили, что такое происходит на фоне санкций. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин также утверждает, что детали ушедших из РФ брендов везут через третьи страны, но ожидание затягивается из-за задержек на таможне и препятствий в отправке на стороне автопроизводителей. Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов сообщал, что в России может возникнуть дефицит кузовных деталей для иномарок. Эти запчасти будет тяжело импортозамещать, а также привезти их из-за рубежа. При этом собеседник агентства не исключил, что стоимость на детали для автомобилей будет и дальше расти. Позже Концерн Toyota стал первым из автопроизводителей, который возобновил прямые поставки запчастей в РФ, передает телеканал 360. При этом участники авторынка отметили, что основным препятствием для возобновления полноценных поставок было серьезное нарушение логистических цепочек поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям России приходится ожидать доставку автозапчастей до полутора лет. Об этом сообщила заместитель руководителя расчетно-экспертного отдела страховщика Альберт Усманов. «Поставку бачка реагента AdBlue (в него заливают жидкость для снижения выбросов вредных газов на дизельных двигателях — прим. URA.RU) для Mercedes 2015 года пришлось ждать 18 месяцев с мая 2022-го. А доставка колесного диска для Mercedes 2018-го растянулась на 16 месяцев с июня прошлого года», — рассказал Усманов журналистам «Известий». Журналисты сообщили, что такое происходит на фоне санкций. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин также утверждает, что детали ушедших из РФ брендов везут через третьи страны, но ожидание затягивается из-за задержек на таможне и препятствий в отправке на стороне автопроизводителей. Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов сообщал, что в России может возникнуть дефицит кузовных деталей для иномарок. Эти запчасти будет тяжело импортозамещать, а также привезти их из-за рубежа. При этом собеседник агентства не исключил, что стоимость на детали для автомобилей будет и дальше расти. Позже Концерн Toyota стал первым из автопроизводителей, который возобновил прямые поставки запчастей в РФ, передает телеканал 360. При этом участники авторынка отметили, что основным препятствием для возобновления полноценных поставок было серьезное нарушение логистических цепочек поставок.