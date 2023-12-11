Пермские ученые назвали две вещи, которые нельзя делать с автомобилем в морозы

Ученые ПНИПУ: в морозы нельзя прогревать машину на парковке и утеплять одеялом

12 декабря 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Автопрогрев может сократить срок службы машины Фото: Анна Майорова © URA.RU Автомобиль не стоит прогревать на стоянке и утеплять двигатель одеялом. Это может ускорить износ машины. О том, что нельзя делать с автомобилем зимой, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин ПНИПУ Михаил Петухов. «Есть „дедовский“ способ — положить под капот покрывало или одеяло, чтобы уберечь двигатель от остывания. Так вот — делать этого нельзя. Большинство автомобилей зимой сгорают именно по этой причине. Что же касается прогрева автомобиля на стоянке, делать это тоже не стоит. Двигатели современных автомобилей могут вовсе не прогреться на холостом ходу. Связано это с современными экологическими стандартами. В некоторых странах законодательством установлено, что на стоянке автомобиль прогревать нельзя. Поэтому следует делать это в движении», — рассказал Михаил Петухов. Автоматический прогрев машины также не увеличивает срок ее службы, а наоборот сокращает, отметил кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха Евгений Генсон. Чтобы автомобиль служил дольше, ученые рекомендуют проводить сезонное обслуживание автомобиля, проверять уровень заряда аккумулятора и проверять свечи зажигания. Ранее URA.RU рассказало, как завести автомобиль в морозы. Чаще всего проблема кроется в разряженном аккумуляторе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автомобиль не стоит прогревать на стоянке и утеплять двигатель одеялом. Это может ускорить износ машины. О том, что нельзя делать с автомобилем зимой, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин ПНИПУ Михаил Петухов. «Есть „дедовский“ способ — положить под капот покрывало или одеяло, чтобы уберечь двигатель от остывания. Так вот — делать этого нельзя. Большинство автомобилей зимой сгорают именно по этой причине. Что же касается прогрева автомобиля на стоянке, делать это тоже не стоит. Двигатели современных автомобилей могут вовсе не прогреться на холостом ходу. Связано это с современными экологическими стандартами. В некоторых странах законодательством установлено, что на стоянке автомобиль прогревать нельзя. Поэтому следует делать это в движении», — рассказал Михаил Петухов. Автоматический прогрев машины также не увеличивает срок ее службы, а наоборот сокращает, отметил кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха Евгений Генсон. Чтобы автомобиль служил дольше, ученые рекомендуют проводить сезонное обслуживание автомобиля, проверять уровень заряда аккумулятора и проверять свечи зажигания. Ранее URA.RU рассказало, как завести автомобиль в морозы. Чаще всего проблема кроется в разряженном аккумуляторе.