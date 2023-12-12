Свердловские власти попросили крупных сетевиков о минимальной наценке на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца. Екатеринбург, яйца
В «Пятерочках» и «Магнитках» пообещали снизить цены на яйца Фото:

Крупные ретейлеры, в том числе магазины сети «Магнит» и X5 Group, по просьбе губернатора Свердловской области сделают либо нулевую наценку на яйца, либо не более 5%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«По поручению главы региона Евгения Куйвашева с ретейлерами достигнута договоренность о минимальной (не более 5%) или нулевой наценке на куриное яйцо […] Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области организован ежедневный мониторинг цен на куриное яйцо в магазинах региона», — рассказали в ДИПе.

В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост цен связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупные ретейлеры, в том числе магазины сети «Магнит» и X5 Group, по просьбе губернатора Свердловской области сделают либо нулевую наценку на яйца, либо не более 5%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «По поручению главы региона Евгения Куйвашева с ретейлерами достигнута договоренность о минимальной (не более 5%) или нулевой наценке на куриное яйцо […] Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области организован ежедневный мониторинг цен на куриное яйцо в магазинах региона», — рассказали в ДИПе. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост цен связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...