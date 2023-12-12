Свердловские власти попросили крупных сетевиков о минимальной наценке на яйца

12 декабря 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

В «Пятерочках» и «Магнитках» пообещали снизить цены на яйца Фото: Илья Московец © URA.RU Крупные ретейлеры, в том числе магазины сети «Магнит» и X5 Group, по просьбе губернатора Свердловской области сделают либо нулевую наценку на яйца, либо не более 5%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «По поручению главы региона Евгения Куйвашева с ретейлерами достигнута договоренность о минимальной (не более 5%) или нулевой наценке на куриное яйцо […] Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области организован ежедневный мониторинг цен на куриное яйцо в магазинах региона», — рассказали в ДИПе. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост цен связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.

Крупные ретейлеры, в том числе магазины сети «Магнит» и X5 Group, по просьбе губернатора Свердловской области сделают либо нулевую наценку на яйца, либо не более 5%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «По поручению главы региона Евгения Куйвашева с ретейлерами достигнута договоренность о минимальной (не более 5%) или нулевой наценке на куриное яйцо […] Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области организован ежедневный мониторинг цен на куриное яйцо в магазинах региона», — рассказали в ДИПе. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, еще часть точек стала продавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Алексей Шмыков лично сходил в магазин, проверил цены и рассказал, что рост цен связан, в том числе, с удорожанием комбикорма.