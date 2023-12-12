«Уральский завод авто-текстильных изделий» из Асбеста (Свердловская область) наряду с дочерними компаниями в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане оказался под контролем спонсоров армии Украины. Он вместе с другими предприятиями был конфискован и передан Росимуществу.
«„УралАТИ“ специализируется на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Дочерними предприятиями холдинга являются компании в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане», — сообщает «Коммерсант-Урал».
Бывший министр транспорта и связи, первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются владельцами ныне изъятых предприятий. Так, 96,7% акционерного капитала «УралАТИ» принадлежат кипрскому офшору Андреевой. Также они входят в экстремистскую группу, выступают против СВО и спонсируют вооруженные силы Украины.
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