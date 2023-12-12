12 декабря 2023

Спонсоры ВСУ оказались владельцами уральского военного холдинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский завод был конфискован и передан Росимуществу Фото:

«Уральский завод авто-текстильных изделий» из Асбеста (Свердловская область) наряду с дочерними компаниями в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане оказался под контролем спонсоров армии Украины. Он вместе с другими предприятиями был конфискован и передан Росимуществу.

«„УралАТИ“ специализируется на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Дочерними предприятиями холдинга являются компании в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане», — сообщает «Коммерсант-Урал».

Бывший министр транспорта и связи, первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются владельцами ныне изъятых предприятий. Так, 96,7% акционерного капитала «УралАТИ» принадлежат кипрскому офшору Андреевой. Также они входят в экстремистскую группу, выступают против СВО и спонсируют вооруженные силы Украины.

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«Уральский завод авто-текстильных изделий» из Асбеста (Свердловская область) наряду с дочерними компаниями в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане оказался под контролем спонсоров армии Украины. Он вместе с другими предприятиями был конфискован и передан Росимуществу. «„УралАТИ“ специализируется на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Дочерними предприятиями холдинга являются компании в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане», — сообщает «Коммерсант-Урал». Бывший министр транспорта и связи, первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются владельцами ныне изъятых предприятий. Так, 96,7% акционерного капитала «УралАТИ» принадлежат кипрскому офшору Андреевой. Также они входят в экстремистскую группу, выступают против СВО и спонсируют вооруженные силы Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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