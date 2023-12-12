12 декабря 2023

Куда екатеринбуржцы любят летать на новогодние праздники

Екатеринбуржцы выбирают три направления для новогодних каникул
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
В среднем на перелет по внутренним направлениям жители Екатеринбурга потратят 13 900 рублей Фото:

В этом году екатеринбуржцы чаще всего покупают билеты на новогодние каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авиасейлс».

«Любимые новогодние направления уральцев не изменились с прошлого года. В этом году екатеринбуржцы чаще всего летят на каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи», — написано в сообщении. Средний чек на внутренние направления из Екатеринбурга в период новогодних праздников составляет 13 900 рублей.

Также известно, что во второй половине января авиабилеты из Екатеринбурга подешевеют на 48%. Это связанно с падением спроса, который был вызван новогодними каникулами. Также на 45% дешевле можно приобрести билеты до Нового года.

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В этом году екатеринбуржцы чаще всего покупают билеты на новогодние каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авиасейлс». «Любимые новогодние направления уральцев не изменились с прошлого года. В этом году екатеринбуржцы чаще всего летят на каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи», — написано в сообщении. Средний чек на внутренние направления из Екатеринбурга в период новогодних праздников составляет 13 900 рублей. Также известно, что во второй половине января авиабилеты из Екатеринбурга подешевеют на 48%. Это связанно с падением спроса, который был вызван новогодними каникулами. Также на 45% дешевле можно приобрести билеты до Нового года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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