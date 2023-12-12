Куда екатеринбуржцы любят летать на новогодние праздники

Екатеринбуржцы выбирают три направления для новогодних каникул

13 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В среднем на перелет по внутренним направлениям жители Екатеринбурга потратят 13 900 рублей Фото: Михаил Будаков © URA.RU В этом году екатеринбуржцы чаще всего покупают билеты на новогодние каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авиасейлс». «Любимые новогодние направления уральцев не изменились с прошлого года. В этом году екатеринбуржцы чаще всего летят на каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи», — написано в сообщении. Средний чек на внутренние направления из Екатеринбурга в период новогодних праздников составляет 13 900 рублей. Также известно, что во второй половине января авиабилеты из Екатеринбурга подешевеют на 48%. Это связанно с падением спроса, который был вызван новогодними каникулами. Также на 45% дешевле можно приобрести билеты до Нового года.

В этом году екатеринбуржцы чаще всего покупают билеты на новогодние каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авиасейлс». «Любимые новогодние направления уральцев не изменились с прошлого года. В этом году екатеринбуржцы чаще всего летят на каникулы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи», — написано в сообщении. Средний чек на внутренние направления из Екатеринбурга в период новогодних праздников составляет 13 900 рублей. Также известно, что во второй половине января авиабилеты из Екатеринбурга подешевеют на 48%. Это связанно с падением спроса, который был вызван новогодними каникулами. Также на 45% дешевле можно приобрести билеты до Нового года.