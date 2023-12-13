ЦИК озвучил стоимость выборов президента России в 2024 году

Предстоящая президентская компания обойдется в 33,2 миллиарда рублей. Такие цифры озвучил заместитель председателя Центрального избирательного комитета России (ЦИК) Николай Булаев.
«На оплату расходов для нижестоящих избирательных комиссий — 32,8 миллиарда рублей, федеральным органам исполнительной власти, министерству иностранных дел, Минобороны… — 170 миллионов рублей. На расходы ЦИК, связанные с проведением выборов, — 217,1 миллиона рублей», — уточнил Николай Булаев в разговоре с РИА Новости. Он также дополнил, что распределены средства и отдельно для регионов в размере 20,8 миллиардов рублей.
Президентские выборы пройдут в России в 2024 года. Они состоятся в период 15—17 марта. В качестве кандидата выступит и текущий глава государства Владимир Путин. Он 8 декабря уточнил, что будет избираться на новый срок.
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