«Ведомости» раскрыли, кто пойдет на президентские выборы от КПРФ и «Новых людей»

На выборы от «Новых людей» пойдет Алексей Нечаев, а от КПРФ — Николай Харитонов

13 декабря 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

КПРФ может выдвинуть на президентские выборы ветерана Госдумы Николая Харитонова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидатом на президентские выборы от «Новых людей» с большой вероятностью будет выдвинут лидер партии, основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, а от КПРФ, вероятно, пойдет депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Об этом рассказали источники. «На предстоящем 24 декабря съезде „Новых людей“ кандидатом в президенты с большой долей вероятности будет выдвинут <…> Алексей Нечаев. У КПРФ таких кандидатов было всего три: депутат всех созывов и председатель ЦК Геннадий Зюганов, беспартийный гендиректор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, а также Николай Харитонов. Сейчас в партии обсуждается именно последний вариант», — передает слова источников газета «Ведомости». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, кто победит на выборах президента в 2024 году. По его мнению, победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Выборы президента РФ запланированы на 15—17 марта.

Кандидатом на президентские выборы от «Новых людей» с большой вероятностью будет выдвинут лидер партии, основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, а от КПРФ, вероятно, пойдет депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Об этом рассказали источники. «На предстоящем 24 декабря съезде „Новых людей“ кандидатом в президенты с большой долей вероятности будет выдвинут <…> Алексей Нечаев. У КПРФ таких кандидатов было всего три: депутат всех созывов и председатель ЦК Геннадий Зюганов, беспартийный гендиректор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, а также Николай Харитонов. Сейчас в партии обсуждается именно последний вариант», — передает слова источников газета «Ведомости». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, кто победит на выборах президента в 2024 году. По его мнению, победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Выборы президента РФ запланированы на 15—17 марта.