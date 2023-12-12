12 декабря 2023

«Ведомости» раскрыли, кто пойдет на президентские выборы от КПРФ и «Новых людей»

На выборы от «Новых людей» пойдет Алексей Нечаев, а от КПРФ — Николай Харитонов
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Кпрф-конференция с Харитоновым Николаем. Курган , харитонов николай
КПРФ может выдвинуть на президентские выборы ветерана Госдумы Николая Харитонова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кандидатом на президентские выборы от «Новых людей» с большой вероятностью будет выдвинут лидер партии, основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, а от КПРФ, вероятно, пойдет депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Об этом рассказали источники.

«На предстоящем 24 декабря съезде „Новых людей“ кандидатом в президенты с большой долей вероятности будет выдвинут <…> Алексей Нечаев. У КПРФ таких кандидатов было всего три: депутат всех созывов и председатель ЦК Геннадий Зюганов, беспартийный гендиректор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, а также Николай Харитонов. Сейчас в партии обсуждается именно последний вариант», — передает слова источников газета «Ведомости».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, кто победит на выборах президента в 2024 году. По его мнению, победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Выборы президента РФ запланированы на 15—17 марта.

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Кандидатом на президентские выборы от «Новых людей» с большой вероятностью будет выдвинут лидер партии, основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, а от КПРФ, вероятно, пойдет депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Об этом рассказали источники. «На предстоящем 24 декабря съезде „Новых людей“ кандидатом в президенты с большой долей вероятности будет выдвинут <…> Алексей Нечаев. У КПРФ таких кандидатов было всего три: депутат всех созывов и председатель ЦК Геннадий Зюганов, беспартийный гендиректор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, а также Николай Харитонов. Сейчас в партии обсуждается именно последний вариант», — передает слова источников газета «Ведомости». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, кто победит на выборах президента в 2024 году. По его мнению, победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Выборы президента РФ запланированы на 15—17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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