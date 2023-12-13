Владелец избавляется от скандального екатеринбургского бара из-за разочарования

13 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Точка бара Killfish на Вайнера не продается, потому что у нее другой владелец Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Причиной продажи двух точек скандального бара Killfish в Екатеринбурге стала потеря интереса у собственника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители заведения в телефонном разговоре. «Причина продажи — это потеря интереса у собственника. Он решил переформатироваться в другую сферу, вот сейчас заканчивает обучение, хочет уйти в сферу недвижимости. То есть никак новая деятельность не будет связана с общепитом», — заявил собеседник. По данным агентства, продаются только две точки бара — на Ленина, 46 и Малышева, 126, которые принадлежат одному собственнику. Killfish на Вайнера, 9а продолжает работать, потому что у него другой владелец. Объявление о продаже бара за 16 миллионов рублей появилось на сайте «Авито». В последнии годы скандальный пар был на слуху из-за инцидента с сотрудниками, которые захватили telegram-канал точки и жаловались, что после увольнения им не доплатили часть зарплаты. Также во время коронавируса заведение работало в обход ограничений.

Причиной продажи двух точек скандального бара Killfish в Екатеринбурге стала потеря интереса у собственника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители заведения в телефонном разговоре. «Причина продажи — это потеря интереса у собственника. Он решил переформатироваться в другую сферу, вот сейчас заканчивает обучение, хочет уйти в сферу недвижимости. То есть никак новая деятельность не будет связана с общепитом», — заявил собеседник. По данным агентства, продаются только две точки бара — на Ленина, 46 и Малышева, 126, которые принадлежат одному собственнику. Killfish на Вайнера, 9а продолжает работать, потому что у него другой владелец. Объявление о продаже бара за 16 миллионов рублей появилось на сайте «Авито». В последнии годы скандальный пар был на слуху из-за инцидента с сотрудниками, которые захватили telegram-канал точки и жаловались, что после увольнения им не доплатили часть зарплаты. Также во время коронавируса заведение работало в обход ограничений.