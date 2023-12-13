Владелец избавляется от скандального екатеринбургского бара из-за разочарования

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискаунт бар KillFish. Екатеринбург
Точка бара Killfish на Вайнера не продается, потому что у нее другой владелец Фото:

Причиной продажи двух точек скандального бара Killfish в Екатеринбурге стала потеря интереса у собственника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители заведения в телефонном разговоре.

«Причина продажи — это потеря интереса у собственника. Он решил переформатироваться в другую сферу, вот сейчас заканчивает обучение, хочет уйти в сферу недвижимости. То есть никак новая деятельность не будет связана с общепитом», — заявил собеседник.

По данным агентства, продаются только две точки бара — на Ленина, 46 и Малышева, 126, которые принадлежат одному собственнику. Killfish на Вайнера, 9а продолжает работать, потому что у него другой владелец.

Объявление о продаже бара за 16 миллионов рублей появилось на сайте «Авито». В последнии годы скандальный пар был на слуху из-за инцидента с сотрудниками, которые захватили telegram-канал точки и жаловались, что после увольнения им не доплатили часть зарплаты. Также во время коронавируса заведение работало в обход ограничений.

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Причиной продажи двух точек скандального бара Killfish в Екатеринбурге стала потеря интереса у собственника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители заведения в телефонном разговоре. «Причина продажи — это потеря интереса у собственника. Он решил переформатироваться в другую сферу, вот сейчас заканчивает обучение, хочет уйти в сферу недвижимости. То есть никак новая деятельность не будет связана с общепитом», — заявил собеседник. По данным агентства, продаются только две точки бара — на Ленина, 46 и Малышева, 126, которые принадлежат одному собственнику. Killfish на Вайнера, 9а продолжает работать, потому что у него другой владелец. Объявление о продаже бара за 16 миллионов рублей появилось на сайте «Авито». В последнии годы скандальный пар был на слуху из-за инцидента с сотрудниками, которые захватили telegram-канал точки и жаловались, что после увольнения им не доплатили часть зарплаты. Также во время коронавируса заведение работало в обход ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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