В ХМАО на выходных снова ударят морозы

13 декабря 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

После непродолжительного потепления, югорчан снова настигнут морозы Фото: Илья Московец © URA.RU На выходных в Югре ожидается похолодание. На некоторых территориях округа 16 декабря синоптики обещают до -28 градусов мороза. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа. «Днем преимущественно без осадков, в западных районах местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -15,-20, местами -23,-28 градусов», — сообщили синоптики. По данным «Яндекс. Погода» днем 16 декабря в Нижневартовске ожидается -27 градусов мороза, на следующий день потепление до -22. В Сургуте в субботу -26, а в воскресенье 17 декабря днем синоптики прогнозируют повышение температуры до -18. Значительно теплее будет на территории Ханты-Мансийска: 16 декабря -19 градусов мороза, а 17 декабря -14 с небольшим снегом. Ранее URA.RU писало о том, что в новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе.

На выходных в Югре ожидается похолодание. На некоторых территориях округа 16 декабря синоптики обещают до -28 градусов мороза. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа. «Днем преимущественно без осадков, в западных районах местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -15,-20, местами -23,-28 градусов», — сообщили синоптики. По данным «Яндекс. Погода» днем 16 декабря в Нижневартовске ожидается -27 градусов мороза, на следующий день потепление до -22. В Сургуте в субботу -26, а в воскресенье 17 декабря днем синоптики прогнозируют повышение температуры до -18. Значительно теплее будет на территории Ханты-Мансийска: 16 декабря -19 градусов мороза, а 17 декабря -14 с небольшим снегом. Ранее URA.RU писало о том, что в новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе.