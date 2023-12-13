В ХМАО на выходных снова ударят морозы

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После непродолжительного потепления, югорчан снова настигнут морозы Фото:

На выходных в Югре ожидается похолодание. На некоторых территориях округа 16 декабря синоптики обещают до -28 градусов мороза. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа.

«Днем преимущественно без осадков, в западных районах местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -15,-20, местами -23,-28 градусов», — сообщили синоптики.

По данным «Яндекс. Погода» днем 16 декабря в Нижневартовске ожидается -27 градусов мороза, на следующий день потепление до -22. В Сургуте в субботу -26, а в воскресенье 17 декабря днем синоптики прогнозируют повышение температуры до -18. Значительно теплее будет на территории Ханты-Мансийска: 16 декабря -19 градусов мороза, а 17 декабря -14 с небольшим снегом.

Ранее URA.RU писало о том, что в новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе.

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На выходных в Югре ожидается похолодание. На некоторых территориях округа 16 декабря синоптики обещают до -28 градусов мороза. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа. «Днем преимущественно без осадков, в западных районах местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -15,-20, местами -23,-28 градусов», — сообщили синоптики. По данным «Яндекс. Погода» днем 16 декабря в Нижневартовске ожидается -27 градусов мороза, на следующий день потепление до -22. В Сургуте в субботу -26, а в воскресенье 17 декабря днем синоптики прогнозируют повышение температуры до -18. Значительно теплее будет на территории Ханты-Мансийска: 16 декабря -19 градусов мороза, а 17 декабря -14 с небольшим снегом. Ранее URA.RU писало о том, что в новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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