Под объездную дорогу в Магнитогорске власти выкупят 25 тысяч квадратных метров

Под строительство объездной дороги вокруг Магнитогорска (Челябинская область) выкупят 11 участков площадью 25 тысяч кв метров. Как следует из распоряжения губернатора Алексея Текслера, сделать это поручено региональному миндору.
«Изъять у правообладателей для госнужд в целях размещения объездной дороги вокруг Магнитогорска земельные участки. Министерству дорожного хозяйства и транспорта выступить от имени Челябинской области покупателем изымаемых земельных участков», — отмечено в документе.
Владельцев предупредили, что они несут риск понести затраты и убытки, связанные со строительством на изымаемой земле. Земля сменит назначение. Вместо сельскохозяйственного получит статус земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т. д.
Все участки расположены в поселке Новоянгелька Агаповского района. Самый большой имеет площадь изъятия 6,9 тысяч кв метров, самый маленький — 128 кв метров. У каждого правообладателя изымают только долю участка. Основная его часть при этом останется за владельцем или пользователем.
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