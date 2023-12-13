13 декабря 2023

Под объездную дорогу в Магнитогорске власти выкупят 25 тысяч квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, дорожное строительство, проселочная дорога
Под строительство дороги изымут 11 участков Фото:

Под строительство объездной дороги вокруг Магнитогорска (Челябинская область) выкупят 11 участков площадью 25 тысяч кв метров. Как следует из распоряжения губернатора Алексея Текслера, сделать это поручено региональному миндору.

«Изъять у правообладателей для госнужд в целях размещения объездной дороги вокруг Магнитогорска земельные участки. Министерству дорожного хозяйства и транспорта выступить от имени Челябинской области покупателем изымаемых земельных участков», — отмечено в документе.

Владельцев предупредили, что они несут риск понести затраты и убытки, связанные со строительством на изымаемой земле. Земля сменит назначение. Вместо сельскохозяйственного получит статус земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т. д.

Все участки расположены в поселке Новоянгелька Агаповского района. Самый большой имеет площадь изъятия 6,9 тысяч кв метров, самый маленький — 128 кв метров. У каждого правообладателя изымают только долю участка. Основная его часть при этом останется за владельцем или пользователем.

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Под строительство объездной дороги вокруг Магнитогорска (Челябинская область) выкупят 11 участков площадью 25 тысяч кв метров. Как следует из распоряжения губернатора Алексея Текслера, сделать это поручено региональному миндору. «Изъять у правообладателей для госнужд в целях размещения объездной дороги вокруг Магнитогорска земельные участки. Министерству дорожного хозяйства и транспорта выступить от имени Челябинской области покупателем изымаемых земельных участков», — отмечено в документе. Владельцев предупредили, что они несут риск понести затраты и убытки, связанные со строительством на изымаемой земле. Земля сменит назначение. Вместо сельскохозяйственного получит статус земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т. д. Все участки расположены в поселке Новоянгелька Агаповского района. Самый большой имеет площадь изъятия 6,9 тысяч кв метров, самый маленький — 128 кв метров. У каждого правообладателя изымают только долю участка. Основная его часть при этом останется за владельцем или пользователем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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