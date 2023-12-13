Мэрия Челябинска огласила программу на новогодние праздники

В Челябинске праздничная программа к Новому 2024 году начнется 27 декабря

14 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Новогодние гулянья на площади Революции пройдут с 27 декабря по 8 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Праздничные мероприятия в Челябинске, приуроченные к Новому 2024 году, пройдут с 27 декабря по 8 января. Афишу огласили в пресс-службе мэрии. «В числе новогодних мероприятий: спектакли, мастер-классы, творческие мастерские, игровые программы и представления. Самые масштабные состоятся в главном ледовом городке на площади Революции», — уточнили в мэрии. 27 декабря в 18:00 откроется главный ледовый городок. Там же до 21:00 пройдут представления и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начнет работу и новогодняя почта. Отдать письма и встретиться с главными новогодними персонажами можно будет до 8 января. С 31 декабря они будут присутствовать в ледовом городке с 12:00. Ежедневно, со 2 января, на площади Революции с 13:00 до 16:00 будут проходить мастер-классы по новогодним поделкам. Исключением стало 5 января. В канун Нового года (в 13:00) и 1 января (в 14:00) планируют провести театральные представления. Со следующего дня начнется череда концертов и новогодние гулянья. Концертной программы не будет 4 и 6 января, ее заменят театральными постановками и литературными играми. В Рождество, 7 января, пройдет тематическая праздничная программа и историческая реконструкция. Завершатся гулянья 8 января в 18:00. Это последний день встречи с Дедом Морозом и работы новогодней почты. Посетителям площади Революции проведут мастер-класс и покажут театральное выступление (в 13:00). В 14:00 начнется завершающая новогодние праздники концертная программа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праздничные мероприятия в Челябинске, приуроченные к Новому 2024 году, пройдут с 27 декабря по 8 января. Афишу огласили в пресс-службе мэрии. «В числе новогодних мероприятий: спектакли, мастер-классы, творческие мастерские, игровые программы и представления. Самые масштабные состоятся в главном ледовом городке на площади Революции», — уточнили в мэрии. 27 декабря в 18:00 откроется главный ледовый городок. Там же до 21:00 пройдут представления и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начнет работу и новогодняя почта. Отдать письма и встретиться с главными новогодними персонажами можно будет до 8 января. С 31 декабря они будут присутствовать в ледовом городке с 12:00. Ежедневно, со 2 января, на площади Революции с 13:00 до 16:00 будут проходить мастер-классы по новогодним поделкам. Исключением стало 5 января. В канун Нового года (в 13:00) и 1 января (в 14:00) планируют провести театральные представления. Со следующего дня начнется череда концертов и новогодние гулянья. Концертной программы не будет 4 и 6 января, ее заменят театральными постановками и литературными играми. В Рождество, 7 января, пройдет тематическая праздничная программа и историческая реконструкция. Завершатся гулянья 8 января в 18:00. Это последний день встречи с Дедом Морозом и работы новогодней почты. Посетителям площади Революции проведут мастер-класс и покажут театральное выступление (в 13:00). В 14:00 начнется завершающая новогодние праздники концертная программа.