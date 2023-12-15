В Челябинске коммерческая недвижимость в новых ЖК стоит на 78% дороже квартир

Коммерческая недвижимость в современных ЖК в среднем продается по 176 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске продавать коммерческую недвижимость стало выгоднее, чем квартиры в новостройках. Жители города рассматривают приобретение, а затем и сдачу магазинов в аренду как наилучшую на сегодняшний день инвестицию. Об этом рассказал URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов.

«Коммерческие площади под магазины, фитнес-залы и салоны красоты в настоящее время реализовывать выгоднее, чем квартиры в новостройках. Возьмем для примера новые жилые комплексы в Челябинске. Ранее это был ЖК „Ньютон“, а теперь ЖК „Алое поле“ и квартал „4 Ленина“, там сейчас быстрее всего продаются именно квадратные метры под магазины», — пояснил Найденов.

Найденов отметил, что, поскольку в Челябинске коммерческой недвижимости в современных ЖК немного, даже при более высокой цене на данный момент она пользуется большим спросом. Стоимость коммерческих помещений в современных ЖК на данный момент в среднем составляет 176 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как новые квартиры в таком же ЖК стоят меньше 139 тысяч рублей за квадрат. Такая недвижимость располагается на первых этажах жилых домов. Причем далеко не все высотки в современных ЖК предназначены под магазины.

Как подчеркнул челябинский риелтор Станислав Панов, по состоянию на 2023 год доля коммерческих помещений в жилом комплексе не должна превышать 15% от общей площади квартир, но чаще всего она варьируется в пределах 5-10% — этого достаточно, чтобы обеспечить жителей комплекса услугами и товарами, а также спортом, новыми знаниями и развлечениями.

Доля коммерческих помещений в современных жилых комплексах не должна превышать 15%, но в целом варьируется в пределах 5-10% Инфографика: URA.RU

Поскольку коммерческой недвижимости в современных ЖК Челябинска немного, даже при более высокой цене она пользуется большой популярностью Инфографика: URA.RU