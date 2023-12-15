На свердловской трассе введут ограничение для водителей

Ограничение будет действовать два часа 16 декабря (архивное фото)
На 24-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 16 декабря введут ограничение для водителей всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Информируем о введении временных ограничений 16 декабря на 24-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Призываем автомобилистов планировать маршруты движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области».
Ограничения связаны с ремонтом надземной пешеходной конструкции. Запрет на движение будет действовать с 13 до 15 часов.
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