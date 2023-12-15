На свердловской трассе введут ограничение для водителей

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Ограничение будет действовать два часа 16 декабря (архивное фото) Фото:

На 24-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 16 декабря введут ограничение для водителей всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Информируем о введении временных ограничений 16 декабря на 24-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Призываем автомобилистов планировать маршруты движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области».

Ограничения связаны с ремонтом надземной пешеходной конструкции. Запрет на движение будет действовать с 13 до 15 часов.

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На 24-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 16 декабря введут ограничение для водителей всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Информируем о введении временных ограничений 16 декабря на 24-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Призываем автомобилистов планировать маршруты движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области». Ограничения связаны с ремонтом надземной пешеходной конструкции. Запрет на движение будет действовать с 13 до 15 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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