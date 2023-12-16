16 декабря 2023

Умер один из пострадавших при подрыве гранат депутатом в Закарпатье

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Жертвой взрыва стал 55-летний украинский депутат Фото:

После взрыва гранат в Закарпатье депутатом партии «Слуга народа» Сергеем Батриным, умер 55-летний украинский депутат Виктор Прядила. Информация об этом появилась в социальных сетях.

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«В больнице скончался один из раненых в результате взрыва гранат в Керецковском сельском совете на Закарпатье. Речь идет о 55-летнем депутате Викторе Прядиле из села Березники», — пишет telegram-канал «УНИАН».

Во время сессии Керецковского сельского совета Батрин кинул на пол три гранаты. Из-за взрыва пострадали минимум 26 человек. Теперь депутату грозит до десяти лет лишения свободы. Причиной такого поступка объясняют тем, что Батрин был не согласен с мнениями коллег по бюджету на 2024 год.

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После взрыва гранат в Закарпатье депутатом партии «Слуга народа» Сергеем Батриным, умер 55-летний украинский депутат Виктор Прядила. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В больнице скончался один из раненых в результате взрыва гранат в Керецковском сельском совете на Закарпатье. Речь идет о 55-летнем депутате Викторе Прядиле из села Березники», — пишет telegram-канал «УНИАН». Во время сессии Керецковского сельского совета Батрин кинул на пол три гранаты. Из-за взрыва пострадали минимум 26 человек. Теперь депутату грозит до десяти лет лишения свободы. Причиной такого поступка объясняют тем, что Батрин был не согласен с мнениями коллег по бюджету на 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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