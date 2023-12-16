Природа Погода В МЧС рассказали, чем опасен лед главного пруда Екатеринбурга. Фото МЧС предостерегает от выхода на тонкий лед Городского пруда Екатеринбурга 17 декабря 2023 в 09:31 Размер текста - 17 + Также МЧС провело профилактический рейд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Толщина льда на Городском пруду Екатеринбурга составляет 15 сантиметров, однако на нем есть много опасных мест, где можно провалиться несмотря на длительные холода. Об этом сообщили МЧС Свердловской области. «Толщина льда на водоеме составила 15 сантиметров <…> на Городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод», — написали в telegram-канале регионального МЧС. Спасатели уточнили, что самые опасные места — район плотины, ДИВС, Театра драмы и другие. В МЧС отметили, что над ледяным слоем водоема образовался незамерзший слой воды. Именно это свидетельствует о непрочной структуре льда и большом риске провалиться в воду. Фото: telegram-канал «МЧС Свердловской области» (https://t.me/mchs66/4074) Толщина льда на Городском пруду Екатеринбурга составляет 15 сантиметров, однако на нем есть много опасных мест, где можно провалиться несмотря на длительные холода. Об этом сообщили МЧС Свердловской области. «Толщина льда на водоеме составила 15 сантиметров <…> на Городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод», — написали в telegram-канале регионального МЧС. Спасатели уточнили, что самые опасные места — район плотины, ДИВС, Театра драмы и другие. В МЧС отметили, что над ледяным слоем водоема образовался незамерзший слой воды. Именно это свидетельствует о непрочной структуре льда и большом риске провалиться в воду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям