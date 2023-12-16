16 декабря 2023
15 декабря 2023

В МЧС рассказали, чем опасен лед главного пруда Екатеринбурга. Фото

МЧС предостерегает от выхода на тонкий лед Городского пруда Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, лед, человек на льду
Также МЧС провело профилактический рейд (архивное фото) Фото:

Толщина льда на Городском пруду Екатеринбурга составляет 15 сантиметров, однако на нем есть много опасных мест, где можно провалиться несмотря на длительные холода. Об этом сообщили МЧС Свердловской области.

«Толщина льда на водоеме составила 15 сантиметров <…> на Городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод», — написали в telegram-канале регионального МЧС. Спасатели уточнили, что самые опасные места — район плотины, ДИВС, Театра драмы и другие.

В МЧС отметили, что над ледяным слоем водоема образовался незамерзший слой воды. Именно это свидетельствует о непрочной структуре льда и большом риске провалиться в воду.

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Толщина льда на Городском пруду Екатеринбурга составляет 15 сантиметров, однако на нем есть много опасных мест, где можно провалиться несмотря на длительные холода. Об этом сообщили МЧС Свердловской области. «Толщина льда на водоеме составила 15 сантиметров <…> на Городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод», — написали в telegram-канале регионального МЧС. Спасатели уточнили, что самые опасные места — район плотины, ДИВС, Театра драмы и другие. В МЧС отметили, что над ледяным слоем водоема образовался незамерзший слой воды. Именно это свидетельствует о непрочной структуре льда и большом риске провалиться в воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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