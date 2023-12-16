Предприятия Челябинской области поддержали Путина. Видео

17 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Челябинские промышленники хотят развивать производство вместе с президентом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ведущие промышленные предприятия Челябинской области поддержали самовыдвижение Владимира Путина в кандидаты на пост президента России. В знак одобрения курса действующего главы государства сотрудники записали видеообращение, с которым поделились с URA.RU создатели ролика. «Владимир Владимирович, Южный Урал за вас! Здесь развивается промышленность, мощь и прогресс нашего народа. На предприятиях Челябинской области трудятся самые преданные своему делу люди», — заявляют участники. Сотрудники предприятий отметили, что они уверены в будущем, которое они строят вместе с президентом Путиным. Слова поддержки президенту РФ высказали челябинские специалисты самых передовых и наукоемких предприятий. В их число вошли работники АО «НПО Электромашина», ЧТЗ-УРАЛТРАК, АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», Российский федеральный ядерный центр имени Забабахина, (РФЯЦ-ВНИИТФ), Группа «Магнезит» и ПО «Маяк. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения президента России Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году вчера прошло в концертном зале «Зарядье». Оно было необходимо для того, чтобы Путин смог принять участие в выборах в марте 2024-го в качестве самовыдвиженца. Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году 8 декабря. Выборы президента России пройдут 17 марта. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ведущие промышленные предприятия Челябинской области поддержали самовыдвижение Владимира Путина в кандидаты на пост президента России. В знак одобрения курса действующего главы государства сотрудники записали видеообращение, с которым поделились с URA.RU создатели ролика. «Владимир Владимирович, Южный Урал за вас! Здесь развивается промышленность, мощь и прогресс нашего народа. На предприятиях Челябинской области трудятся самые преданные своему делу люди», — заявляют участники. Сотрудники предприятий отметили, что они уверены в будущем, которое они строят вместе с президентом Путиным. Слова поддержки президенту РФ высказали челябинские специалисты самых передовых и наукоемких предприятий. В их число вошли работники АО «НПО Электромашина», ЧТЗ-УРАЛТРАК, АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», Российский федеральный ядерный центр имени Забабахина, (РФЯЦ-ВНИИТФ), Группа «Магнезит» и ПО «Маяк. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения президента России Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году вчера прошло в концертном зале «Зарядье». Оно было необходимо для того, чтобы Путин смог принять участие в выборах в марте 2024-го в качестве самовыдвиженца. Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году 8 декабря. Выборы президента России пройдут 17 марта. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.