19 000 рублей и больше: во сколько обойдется подготовка автомобиля к холодам-2025 в Челябинске

Челябинские автомобилисты на подготовку к зиме в среднем тратят 19 000 рублей
Большинство челябинцев начинает подготовку к зиме в октябре
Большинство челябинцев начинает подготовку к зиме в октябре

В Челябинске каждый второй автовладелец начинает подготовку к зиме в октябре. Чаще всего горожане меняют шины, масло и проверяют тормозную жидкость. В среднем на подготовку к зиме челябинские автомобилисты тратят 19 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В сентябре подготовкой авто к зиме занимаются только 15% опрошенных, а 13% — еще раньше. В ноябре к таким процедурам приступают 14%, но почти никто не проводит подготовительные работы в декабре — это слишком поздно», — сообщили в пресс-службе.

Треть челябинских автомобилистов обращается в автосервисы, а большинство заказывает зимний набор «онлайн». Основные покупки — зимняя омывайка, антифриз, скребок для льда и шины.

Как отметили в пресс-службе, мужчины чаще следят за аккумулятором, женщины — за балансировкой колес. При этом каждый третий автомобилист тратит на подготовку к зиме до 10 тысяч, а 25% готовы вложить больше 25 тысяч рублей.

