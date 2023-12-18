18 декабря 2023

В Челябинске сгорел автосервис. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожар, поддоны, склады, автосервис
В причинах возгорания разберутся специалисты Фото:

В Челябинске утром 19 декабря сгорел автосервис. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, огонь вспыхнул на улице Хлебозаводской.

«Ранним утром челябинские пожарные тушили пожар в здании автосервиса по улице Хлебозаводской. Горела внутренняя обшивка, вещи, ремонтное оборудование», — рассказали в ГУ МЧС области.

Из опасной зоны пришлось эвакуировать автомобиль и шесть бочек с маслом. Открытое горение ликвидировали за быстрый срок. В причинах возгорания будут разбираться специалисты. Никто не пострадал.

Огонь вспыхнул рано утром 19 декабря
Огонь вспыхнул рано утром 19 декабря
Фото:

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В Челябинске утром 19 декабря сгорел автосервис. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, огонь вспыхнул на улице Хлебозаводской. «Ранним утром челябинские пожарные тушили пожар в здании автосервиса по улице Хлебозаводской. Горела внутренняя обшивка, вещи, ремонтное оборудование», — рассказали в ГУ МЧС области. Из опасной зоны пришлось эвакуировать автомобиль и шесть бочек с маслом. Открытое горение ликвидировали за быстрый срок. В причинах возгорания будут разбираться специалисты. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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