В причинах возгорания разберутся специалисты
В Челябинске утром 19 декабря сгорел автосервис. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, огонь вспыхнул на улице Хлебозаводской.
«Ранним утром челябинские пожарные тушили пожар в здании автосервиса по улице Хлебозаводской. Горела внутренняя обшивка, вещи, ремонтное оборудование», — рассказали в ГУ МЧС области.
Из опасной зоны пришлось эвакуировать автомобиль и шесть бочек с маслом. Открытое горение ликвидировали за быстрый срок. В причинах возгорания будут разбираться специалисты. Никто не пострадал.
Огонь вспыхнул рано утром 19 декабря
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