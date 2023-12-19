Пермским детям открыли горячую линию Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз. Челябинск, дед мороз, новый год
Пермяки смогут оставить пожелания Деду Морозу Фото:

Жители Пермского края могут с 18 по 29 декабря позвонить на горячую линию Деда Мороза и рассказать о своих пожеланиях на Новый год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре «Почты России».

«Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 18 по 29 декабря. По телефону маленькие жители Перми и Пермского края смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить», — рассказали в «Почте России». Также позвонившие смогут разгадать загадки и оставить пожелания Деду Морозу.

Впервые горячая линия была запущена в предыдущем году. Тогда было обработано 32 тысячи звонков со всей страны. Отмечается, что такая практика стала популярной наряду с новогодними письмами и открытками, которых за декабрь пермяки отправили в Великий Устюг уже больше трех тысяч.

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Жители Пермского края могут с 18 по 29 декабря позвонить на горячую линию Деда Мороза и рассказать о своих пожеланиях на Новый год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре «Почты России». «Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 18 по 29 декабря. По телефону маленькие жители Перми и Пермского края смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить», — рассказали в «Почте России». Также позвонившие смогут разгадать загадки и оставить пожелания Деду Морозу. Впервые горячая линия была запущена в предыдущем году. Тогда было обработано 32 тысячи звонков со всей страны. Отмечается, что такая практика стала популярной наряду с новогодними письмами и открытками, которых за декабрь пермяки отправили в Великий Устюг уже больше трех тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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