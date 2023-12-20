Отправители из США вошли в топ-5 массовых поставщиков товаров челябинцам

СДЭК: магазины США продолжили снабжать челябинцев товарами

Американские интернет-магазины сохранили для себя челябинских заказчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмены из США продолжили отправлять жителям Челябинской области посылки с товарами. Как URA.RU рассказал руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов, американские магазины остались в списке наиболее частых отправителей.

«Магазины США продолжают отправлять товары покупателям из Челябинской области. В месяц мы помогаем доставить товары 300 заказчикам», — рассказал URA.RU Пахомов.

Возглавил рейтинг Казахстан, чьи бизнесмены ежемесячно направляют в регион 1,5 тысячи заказов. Далее в списке следуют поставщики Беларуси (1,2 тысячи заказов), Кореи (500 отправлений). Замыкает топ-5 Китай, чьи предприниматели шлют в среднем по 200 заказов в месяц. В СДЭК подчеркнули, что данные могут не отражать полной картины, но свидетельствуют об активности клиентов в указанных странах.

«Пример свидетельствует о преимуществах рыночной экономики перед административными мерами. Бизнес нашел возможности для обхода довольно примитивных административных ограничений, и товарооборот сохранился. Другой вопрос, что стоимость сложной логистики выше. И это неминуемо ведет к снижению товарооборота: для каждого товара существует своя цена, и за пределами приемлемой планки продукт с высокой стоимостью становится не нужны потребителю», — отметил URA.RU челябинский экономист Сергей Гордеев.

Наиболее часто челябинский бизнес отправляет заказы в тот же Казахстан. Среди активных покупателей также жители Беларуси, Армении, Киргизии и Узбекистана. Объемы отправлений в эти страны приблизительно одинаковы и составляют от 300 до 500 заказов в месяц. Товарооборот по данным направлениям вырос. В годовом исчислении динамика составила от 15 до 30%. Прирост по всем отправлениям в 2023 году, на вход и на выход, достиг в ряде случаев 40%.

До 60% посылок челябинцам приходит от интернет-магазинов. В 75% случаев по линиям СДЭК пересылаются товары народного потребления. Причем за год средний вес посылок увеличился на 20%.