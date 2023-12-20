20 декабря 2023

Американский шпион, осужденный в РФ к 16 годам, обвинил США в предательстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Пол Уилан отбыл уже почти треть вынесенного срока Фото:

Осужденный в России за шпионаж в 2020 году Пол Уилан обвинил власти США в том, что они предали его. По словам Уилана, было упущено несколько возможностей для его обмена.

«В США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Они ходят по кругу, но моя жизнь уходит», — пожаловался Уилан в интервью британской вещательной корпорации BBC.

По словам Уилана, администрация Трампа отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В декабре 2022 года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. В октябре 2023 США сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца, однако Россию это не заинтересовало. Владимир Путин при этом заявил, что РФ не отказывается от выдачи США своих граждан.

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Осужденный в России за шпионаж в 2020 году Пол Уилан обвинил власти США в том, что они предали его. По словам Уилана, было упущено несколько возможностей для его обмена. «В США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Они ходят по кругу, но моя жизнь уходит», — пожаловался Уилан в интервью британской вещательной корпорации BBC. По словам Уилана, администрация Трампа отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В декабре 2022 года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. В октябре 2023 США сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца, однако Россию это не заинтересовало. Владимир Путин при этом заявил, что РФ не отказывается от выдачи США своих граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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