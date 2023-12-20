Американский шпион, осужденный в РФ к 16 годам, обвинил США в предательстве

21 декабря 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Пол Уилан отбыл уже почти треть вынесенного срока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осужденный в России за шпионаж в 2020 году Пол Уилан обвинил власти США в том, что они предали его. По словам Уилана, было упущено несколько возможностей для его обмена. «В США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Они ходят по кругу, но моя жизнь уходит», — пожаловался Уилан в интервью британской вещательной корпорации BBC. По словам Уилана, администрация Трампа отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В декабре 2022 года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. В октябре 2023 США сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца, однако Россию это не заинтересовало. Владимир Путин при этом заявил, что РФ не отказывается от выдачи США своих граждан.

Осужденный в России за шпионаж в 2020 году Пол Уилан обвинил власти США в том, что они предали его. По словам Уилана, было упущено несколько возможностей для его обмена. «В США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Они ходят по кругу, но моя жизнь уходит», — пожаловался Уилан в интервью британской вещательной корпорации BBC. По словам Уилана, администрация Трампа отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В декабре 2022 года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. В октябре 2023 США сделало «серьезное предложение» России с целью освобождения американца, бывшего морского пехотинца, однако Россию это не заинтересовало. Владимир Путин при этом заявил, что РФ не отказывается от выдачи США своих граждан.