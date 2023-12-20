20 декабря 2023

Челябинский Россельхознадзор выявил пять тонн масла с фальшивым сроком годности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло
Предприятие пыталось выпустить в продажу более пяти тонн масла с измененным сроком годности Фото:

В Челябинской области обнаружили более пяти тонн сливочного масла с поддельным сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Уполномоченное лицо на производстве при оформлении документов в декабре продлило срок годности более трех тонн сливочного масла. В ноябре этот же сотрудник изменил сроки годности более двух тонн масла», — уточнили в надзорном ведомстве.

В ноябре работник увеличил срок годности масла с января до мая 2024 года. Ведомство выявило нарушение, но спустя месяц сотрудник изменил время хранения уже другой партии. Во второй раз срок годности перенесли на месяц — до февраля.

Уполномоченное лицо заблокировано в электронной системе документов. Производству объявлено предостережение. Название предприятия Россельхознадзор не указывает.

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В Челябинской области обнаружили более пяти тонн сливочного масла с поддельным сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Уполномоченное лицо на производстве при оформлении документов в декабре продлило срок годности более трех тонн сливочного масла. В ноябре этот же сотрудник изменил сроки годности более двух тонн масла», — уточнили в надзорном ведомстве. В ноябре работник увеличил срок годности масла с января до мая 2024 года. Ведомство выявило нарушение, но спустя месяц сотрудник изменил время хранения уже другой партии. Во второй раз срок годности перенесли на месяц — до февраля. Уполномоченное лицо заблокировано в электронной системе документов. Производству объявлено предостережение. Название предприятия Россельхознадзор не указывает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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