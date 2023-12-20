Челябинский Россельхознадзор выявил пять тонн масла с фальшивым сроком годности

В Челябинской области обнаружили более пяти тонн сливочного масла с поддельным сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Уполномоченное лицо на производстве при оформлении документов в декабре продлило срок годности более трех тонн сливочного масла. В ноябре этот же сотрудник изменил сроки годности более двух тонн масла», — уточнили в надзорном ведомстве.
В ноябре работник увеличил срок годности масла с января до мая 2024 года. Ведомство выявило нарушение, но спустя месяц сотрудник изменил время хранения уже другой партии. Во второй раз срок годности перенесли на месяц — до февраля.
Уполномоченное лицо заблокировано в электронной системе документов. Производству объявлено предостережение. Название предприятия Россельхознадзор не указывает.
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