Капитан уральской ММА-команды «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звездной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе академии единоборств РМК.
«Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет ни на консоли, ни на компьютере, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», — прокомментировал Иван Штырков.
В состав команды входят четыре спортсмена из академии РМК: Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и Любовь Сальникова. Бойцы будут участвовать не только в реальных поединках в октагоне, но и в виртуальных схватках в игре Mortal Combat.
Также известно, что на турнир пригласили президента РФ Владимира Путина. Его, как ранее сообщал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, ждут на церемонии открытия.
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