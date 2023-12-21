«Уральский Халк» возглавит команду на Играх, где ждут Путина. Фото

21 декабря 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Иван Штырков станет тренером звездной команды на турнире «Игры будущего» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Капитан уральской ММА-команды «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звездной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе академии единоборств РМК. «Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет ни на консоли, ни на компьютере, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», — прокомментировал Иван Штырков. В состав команды входят четыре спортсмена из академии РМК: Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и Любовь Сальникова. Бойцы будут участвовать не только в реальных поединках в октагоне, но и в виртуальных схватках в игре Mortal Combat. Также известно, что на турнир пригласили президента РФ Владимира Путина. Его, как ранее сообщал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, ждут на церемонии открытия. Фото: Пресс-служба Игры Будущего 2024 Фото: Пресс-служба Игры Будущего 2024 Фото: Пресс-служба Игры Будущего 2024

Капитан уральской ММА-команды «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звездной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе академии единоборств РМК. «Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет ни на консоли, ни на компьютере, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», — прокомментировал Иван Штырков. В состав команды входят четыре спортсмена из академии РМК: Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и Любовь Сальникова. Бойцы будут участвовать не только в реальных поединках в октагоне, но и в виртуальных схватках в игре Mortal Combat. Также известно, что на турнир пригласили президента РФ Владимира Путина. Его, как ранее сообщал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, ждут на церемонии открытия.