«Уральский Халк» возглавит команду на Играх, где ждут Путина. Фото

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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, штырков иван
Иван Штырков станет тренером звездной команды на турнире «Игры будущего» Фото:

Капитан уральской ММА-команды «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звездной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе академии единоборств РМК.

«Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет ни на консоли, ни на компьютере, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», — прокомментировал Иван Штырков.

В состав команды входят четыре спортсмена из академии РМК: Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и Любовь Сальникова. Бойцы будут участвовать не только в реальных поединках в октагоне, но и в виртуальных схватках в игре Mortal Combat.

Также известно, что на турнир пригласили президента РФ Владимира Путина. Его, как ранее сообщал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, ждут на церемонии открытия.

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Капитан уральской ММА-команды «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звездной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе академии единоборств РМК. «Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет ни на консоли, ни на компьютере, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», — прокомментировал Иван Штырков. В состав команды входят четыре спортсмена из академии РМК: Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и Любовь Сальникова. Бойцы будут участвовать не только в реальных поединках в октагоне, но и в виртуальных схватках в игре Mortal Combat. Также известно, что на турнир пригласили президента РФ Владимира Путина. Его, как ранее сообщал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, ждут на церемонии открытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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