Инцидент с дракой школьников в Нижнем Тагиле взяли на контроль в МВД

22 декабря 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Один из участников конфликта состоит на учете в ПДН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле полиция организовала проверку по факту инцидента с дракой подростков в школе №40. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России „Нижнетагильское“ по факту конфликта в образовательном учреждении проводится проверка. К проверке подключились инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, которые уже установили всех участников конфликта», — сказано в сообщении. Отмечается, что участникам драки по 15—17 лет и все они воспитываются в благополучных семьях. На учете в ПДН состоит один их них. «По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Виновные лица будут поставлены на учет в полиции», — уточнили в пресс-группе. Конфликт начался 19 декабря после того, как ученик 11-го класса оскорбил девятиклассниц. Девочки пожаловались своему однокласснику, который после позвал обидчика на разговор, переросший в драку. На следующий день конфликт возобновился. После потасовки некоторых учеников доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку.

В Нижнем Тагиле полиция организовала проверку по факту инцидента с дракой подростков в школе №40. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России „Нижнетагильское“ по факту конфликта в образовательном учреждении проводится проверка. К проверке подключились инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, которые уже установили всех участников конфликта», — сказано в сообщении. Отмечается, что участникам драки по 15—17 лет и все они воспитываются в благополучных семьях. На учете в ПДН состоит один их них. «По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Виновные лица будут поставлены на учет в полиции», — уточнили в пресс-группе. Конфликт начался 19 декабря после того, как ученик 11-го класса оскорбил девятиклассниц. Девочки пожаловались своему однокласснику, который после позвал обидчика на разговор, переросший в драку. На следующий день конфликт возобновился. После потасовки некоторых учеников доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку.