22 декабря 2023

Инцидент с дракой школьников в Нижнем Тагиле взяли на контроль в МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, ученики, подростки, школьники, мальчики, зимние каникулы
Один из участников конфликта состоит на учете в ПДН Фото:

В Нижнем Тагиле полиция организовала проверку по факту инцидента с дракой подростков в школе №40. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России „Нижнетагильское“ по факту конфликта в образовательном учреждении проводится проверка. К проверке подключились инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, которые уже установили всех участников конфликта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что участникам драки по 15—17 лет и все они воспитываются в благополучных семьях. На учете в ПДН состоит один их них. «По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Виновные лица будут поставлены на учет в полиции», — уточнили в пресс-группе.

Конфликт начался 19 декабря после того, как ученик 11-го класса оскорбил девятиклассниц. Девочки пожаловались своему однокласснику, который после позвал обидчика на разговор, переросший в драку. На следующий день конфликт возобновился. После потасовки некоторых учеников доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку.

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В Нижнем Тагиле полиция организовала проверку по факту инцидента с дракой подростков в школе №40. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России „Нижнетагильское“ по факту конфликта в образовательном учреждении проводится проверка. К проверке подключились инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, которые уже установили всех участников конфликта», — сказано в сообщении. Отмечается, что участникам драки по 15—17 лет и все они воспитываются в благополучных семьях. На учете в ПДН состоит один их них. «По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Виновные лица будут поставлены на учет в полиции», — уточнили в пресс-группе. Конфликт начался 19 декабря после того, как ученик 11-го класса оскорбил девятиклассниц. Девочки пожаловались своему однокласснику, который после позвал обидчика на разговор, переросший в драку. На следующий день конфликт возобновился. После потасовки некоторых учеников доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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