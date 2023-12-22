Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-колясочника в Челябинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о челябинском водителе автобуса, отказавшего инвалиду на коляске опустить пандус. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске водитель автобуса отказался подавать пандус для пассажира на инвалидной коляске», — говорится в telegram-какнале ведомства. Нарушение прав инвалида поручено проверить Следственными органами СК России по Челябинской области.
Челябинские следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают факты произошедшего. Доложить о ходе проверки поручено руководителю Следственного управления Челябинской области Павлу Решетникову.
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