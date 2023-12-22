22 декабря 2023

Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-колясочника в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса отказался подавать пандус инвалиду-колясочнику Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о челябинском водителе автобуса, отказавшего инвалиду на коляске опустить пандус. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске водитель автобуса отказался подавать пандус для пассажира на инвалидной коляске», — говорится в telegram-какнале ведомства. Нарушение прав инвалида поручено проверить Следственными органами СК России по Челябинской области.

Челябинские следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают факты произошедшего. Доложить о ходе проверки поручено руководителю Следственного управления Челябинской области Павлу Решетникову.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о челябинском водителе автобуса, отказавшего инвалиду на коляске опустить пандус. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске водитель автобуса отказался подавать пандус для пассажира на инвалидной коляске», — говорится в telegram-какнале ведомства. Нарушение прав инвалида поручено проверить Следственными органами СК России по Челябинской области. Челябинские следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают факты произошедшего. Доложить о ходе проверки поручено руководителю Следственного управления Челябинской области Павлу Решетникову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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