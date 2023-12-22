Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-колясочника в Челябинске

23 декабря 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса отказался подавать пандус инвалиду-колясочнику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о челябинском водителе автобуса, отказавшего инвалиду на коляске опустить пандус. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске водитель автобуса отказался подавать пандус для пассажира на инвалидной коляске», — говорится в telegram-какнале ведомства. Нарушение прав инвалида поручено проверить Следственными органами СК России по Челябинской области. Челябинские следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают факты произошедшего. Доложить о ходе проверки поручено руководителю Следственного управления Челябинской области Павлу Решетникову.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о челябинском водителе автобуса, отказавшего инвалиду на коляске опустить пандус. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске водитель автобуса отказался подавать пандус для пассажира на инвалидной коляске», — говорится в telegram-какнале ведомства. Нарушение прав инвалида поручено проверить Следственными органами СК России по Челябинской области. Челябинские следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают факты произошедшего. Доложить о ходе проверки поручено руководителю Следственного управления Челябинской области Павлу Решетникову.