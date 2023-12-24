24 декабря 2023

Жители Академического в час-пик добрались на новых трамваях до работы быстрее. Фото

Жители Академического на новых трамваях в два раза быстрее добрались на работу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, вторчермет, трамвай
Пока на маршрут вышли старые вагоны, но их обещают заменить Фото:

Жители Академического района Екатеринбурга устроили ажиотаж из-за новых трамваев, которые запустили в выходные. Утром на остановках было не протолкнуться, сообщает корреспондент URA.RU, а дорога до центра оказалась в два раза быстрее, чем на автобусах.

«Сел на конечной остановке в 8:11, на следующей трамвай уже был битком. У „Гринвича“ был в 8:49. Обычно на автобусе добираюсь за час, час пятнадцать, один раз по пробкам вообще два часа ехал», — поделился журналист.

Трамвайное сообщение между Академическим районом и центром запустили утром 23 декабря. Открытие было долгожданным. Линию начали проектировать еще в 2008 году, но по разным причинам ее строительство началось только в ноябре 2021-го и завершилось на год раньше, чем прописано в контракте. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Это первый этап. Второй предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.

Жители Академического долго ждали появления трамвайной ветки
Жители Академического долго ждали появления трамвайной ветки
Фото:
Трамвай пользуется у жителей Академического популярностью
Трамвай пользуется у жителей Академического популярностью
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Академического района Екатеринбурга устроили ажиотаж из-за новых трамваев, которые запустили в выходные. Утром на остановках было не протолкнуться, сообщает корреспондент URA.RU, а дорога до центра оказалась в два раза быстрее, чем на автобусах. «Сел на конечной остановке в 8:11, на следующей трамвай уже был битком. У „Гринвича“ был в 8:49. Обычно на автобусе добираюсь за час, час пятнадцать, один раз по пробкам вообще два часа ехал», — поделился журналист. Трамвайное сообщение между Академическим районом и центром запустили утром 23 декабря. Открытие было долгожданным. Линию начали проектировать еще в 2008 году, но по разным причинам ее строительство началось только в ноябре 2021-го и завершилось на год раньше, чем прописано в контракте. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Это первый этап. Второй предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...