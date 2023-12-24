Жители Академического в час-пик добрались на новых трамваях до работы быстрее. Фото

Жители Академического на новых трамваях в два раза быстрее добрались на работу

25 декабря 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Пока на маршрут вышли старые вагоны, но их обещают заменить Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Академического района Екатеринбурга устроили ажиотаж из-за новых трамваев, которые запустили в выходные. Утром на остановках было не протолкнуться, сообщает корреспондент URA.RU, а дорога до центра оказалась в два раза быстрее, чем на автобусах. «Сел на конечной остановке в 8:11, на следующей трамвай уже был битком. У „Гринвича“ был в 8:49. Обычно на автобусе добираюсь за час, час пятнадцать, один раз по пробкам вообще два часа ехал», — поделился журналист. Трамвайное сообщение между Академическим районом и центром запустили утром 23 декабря. Открытие было долгожданным. Линию начали проектировать еще в 2008 году, но по разным причинам ее строительство началось только в ноябре 2021-го и завершилось на год раньше, чем прописано в контракте. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Это первый этап. Второй предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова. Жители Академического долго ждали появления трамвайной ветки Фото: URA.RU Трамвай пользуется у жителей Академического популярностью Фото: URA.RU

Жители Академического района Екатеринбурга устроили ажиотаж из-за новых трамваев, которые запустили в выходные. Утром на остановках было не протолкнуться, сообщает корреспондент URA.RU, а дорога до центра оказалась в два раза быстрее, чем на автобусах. «Сел на конечной остановке в 8:11, на следующей трамвай уже был битком. У „Гринвича“ был в 8:49. Обычно на автобусе добираюсь за час, час пятнадцать, один раз по пробкам вообще два часа ехал», — поделился журналист. Трамвайное сообщение между Академическим районом и центром запустили утром 23 декабря. Открытие было долгожданным. Линию начали проектировать еще в 2008 году, но по разным причинам ее строительство началось только в ноябре 2021-го и завершилось на год раньше, чем прописано в контракте. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Это первый этап. Второй предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.