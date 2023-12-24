24 декабря 2023

Три свердловских мэра провалили проверку минфина, среди них — любимчик Куйвашева

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документы, бухгалтерия, бумаги к совещанию
Под конец года минфин проверял несколько округов Фото:

Министерство финансов Свердловской выявило бюджетные нарушения в администрациях Невьянского, Волчанского и Каменск-Уральского городских округах. Итоги проверки опубликованы на сайте министерства.

Власти Каменска-Уральского попались на приемке и оплате результатов исполнения контрактов, порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов. В Невьянском и Волчанском выявили нарушения бюджетного законодательства при приемке и оплате результатов исполнения контрактов. Главам всех трех кругов направлены представления.

При этом в Волчанском — особый случай. Мэр там сменился недавно: Александр Вервейн, обладающий негласным статусом фаворита губернатора Евгения Куйвашева, возглавил Северный управленческий округ. Исполняющей обязанности сейчас является Ольга Адельфинская, до этого занимавшая пост директора одной из школ и местного отдела образования.

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Министерство финансов Свердловской выявило бюджетные нарушения в администрациях Невьянского, Волчанского и Каменск-Уральского городских округах. Итоги проверки опубликованы на сайте министерства. Власти Каменска-Уральского попались на приемке и оплате результатов исполнения контрактов, порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов. В Невьянском и Волчанском выявили нарушения бюджетного законодательства при приемке и оплате результатов исполнения контрактов. Главам всех трех кругов направлены представления. При этом в Волчанском — особый случай. Мэр там сменился недавно: Александр Вервейн, обладающий негласным статусом фаворита губернатора Евгения Куйвашева, возглавил Северный управленческий округ. Исполняющей обязанности сейчас является Ольга Адельфинская, до этого занимавшая пост директора одной из школ и местного отдела образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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