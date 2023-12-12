Любимый мэр Куйвашева выдвинул условие при новом назначении

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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений, вервейн александр
Александр Вервейн (слева) будет представлять интересы губернатора на севере области Фото:

В свердловской политике грядет беспрецедентный случай — передача кресла мэра от отца к сыну. По данным URA.RU, глава Волчанска Александр Вервейн при назначении полпредом губернатора Евгения Куйвашева в Северном управленческом округе, якобы поставил условие: новым главой должен стать его 21-летний сын Елисей — депутат гордумы.

О назначении Вервейна старшего, имеющего репутацию любимого мэра Куйвашева, управляющим Северным округом стало известно днем 12 декабря. URA.RU неоднократно это анонсировало, в последний раз — накануне. И уже писало, что Елисей Вервейн может стать самым молодым свердловским мэром в истории. Но не было известно, что Вервейн-старший озвучивал это губернатору.

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Впрочем, один из источников URA.RU в губернаторской резиденции сказал, что пока слышал лишь слухи об этом, точной информации не имеет. Дозвониться до самого Вервейна-старшего к моменту публикации не удалось, он также пока не ответил на сообщение в мессенджере.

Ожидается, что Куйвашев представит его «северным» мэрам в новом качестве 13 декабря во время своей поездки в Серов. Волчанском Вервейн руководил с 2012 года, считается, что губернатор ценит его как крепкого хозяйственника и эффективного электорального менеджера. В 2022-м году в Волчанске за Куйвашева проголосовали рекордные 94% избирателей.

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В свердловской политике грядет беспрецедентный случай — передача кресла мэра от отца к сыну. По данным URA.RU, глава Волчанска Александр Вервейн при назначении полпредом губернатора Евгения Куйвашева в Северном управленческом округе, якобы поставил условие: новым главой должен стать его 21-летний сын Елисей — депутат гордумы. О назначении Вервейна старшего, имеющего репутацию любимого мэра Куйвашева, управляющим Северным округом стало известно днем 12 декабря. URA.RU неоднократно это анонсировало, в последний раз — накануне. И уже писало, что Елисей Вервейн может стать самым молодым свердловским мэром в истории. Но не было известно, что Вервейн-старший озвучивал это губернатору. Впрочем, один из источников URA.RU в губернаторской резиденции сказал, что пока слышал лишь слухи об этом, точной информации не имеет. Дозвониться до самого Вервейна-старшего к моменту публикации не удалось, он также пока не ответил на сообщение в мессенджере. Ожидается, что Куйвашев представит его «северным» мэрам в новом качестве 13 декабря во время своей поездки в Серов. Волчанском Вервейн руководил с 2012 года, считается, что губернатор ценит его как крепкого хозяйственника и эффективного электорального менеджера. В 2022-м году в Волчанске за Куйвашева проголосовали рекордные 94% избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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