Власти Екатеринбурга попросят у Москвы денег на новые трамваи

Власти Екатеринбурга направят заявку на получение субсидий по федеральным программам для обновления трамвайного парка. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков.
«Здесь сам бог напросился, чтобы мы построили вот это [транспортное] кольцо. Сегодня это один из проектов, который вошел в инвестиционные проекты РЖД. Он имеет поддержку, мы выделяем земельные участки», — сказал Андрей Корюков в эфире «4 канала».
Федеральный проект развития общественного транспорта включает семь программ поддержки. В частности, льготный лизинг через ГТЛК за счет субсидирования части стоимости транспортного средства, лизинг с привлечением через ГТЛК средств ФНБ, программа модернизации трамвайной инфраструктуры в 10 городах, а также специальные казначейские кредиты, инфраструктурные бюджетные кредиты и др.
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