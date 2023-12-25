25 декабря 2023

Власти Екатеринбурга попросят у Москвы денег на новые трамваи

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, корюков андрей
Андрей Корюков отметил, что в городском бюджете предусмотрены деньги на развитие трамвайной сети Фото:

Власти Екатеринбурга направят заявку на получение субсидий по федеральным программам для обновления трамвайного парка. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков.

«Здесь сам бог напросился, чтобы мы построили вот это [транспортное] кольцо. Сегодня это один из проектов, который вошел в инвестиционные проекты РЖД. Он имеет поддержку, мы выделяем земельные участки», — сказал Андрей Корюков в эфире «4 канала».

Федеральный проект развития общественного транспорта включает семь программ поддержки. В частности, льготный лизинг через ГТЛК за счет субсидирования части стоимости транспортного средства, лизинг с привлечением через ГТЛК средств ФНБ, программа модернизации трамвайной инфраструктуры в 10 городах, а также специальные казначейские кредиты, инфраструктурные бюджетные кредиты и др.

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Власти Екатеринбурга направят заявку на получение субсидий по федеральным программам для обновления трамвайного парка. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков. «Здесь сам бог напросился, чтобы мы построили вот это [транспортное] кольцо. Сегодня это один из проектов, который вошел в инвестиционные проекты РЖД. Он имеет поддержку, мы выделяем земельные участки», — сказал Андрей Корюков в эфире «4 канала». Федеральный проект развития общественного транспорта включает семь программ поддержки. В частности, льготный лизинг через ГТЛК за счет субсидирования части стоимости транспортного средства, лизинг с привлечением через ГТЛК средств ФНБ, программа модернизации трамвайной инфраструктуры в 10 городах, а также специальные казначейские кредиты, инфраструктурные бюджетные кредиты и др.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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