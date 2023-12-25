Общество Власти Екатеринбурга попросят у Москвы денег на новые трамваи 26 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 + Андрей Корюков отметил, что в городском бюджете предусмотрены деньги на развитие трамвайной сети Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Екатеринбурга направят заявку на получение субсидий по федеральным программам для обновления трамвайного парка. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков. «Здесь сам бог напросился, чтобы мы построили вот это [транспортное] кольцо. Сегодня это один из проектов, который вошел в инвестиционные проекты РЖД. Он имеет поддержку, мы выделяем земельные участки», — сказал Андрей Корюков в эфире «4 канала». Федеральный проект развития общественного транспорта включает семь программ поддержки. В частности, льготный лизинг через ГТЛК за счет субсидирования части стоимости транспортного средства, лизинг с привлечением через ГТЛК средств ФНБ, программа модернизации трамвайной инфраструктуры в 10 городах, а также специальные казначейские кредиты, инфраструктурные бюджетные кредиты и др. Власти Екатеринбурга направят заявку на получение субсидий по федеральным программам для обновления трамвайного парка. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков. «Здесь сам бог напросился, чтобы мы построили вот это [транспортное] кольцо. Сегодня это один из проектов, который вошел в инвестиционные проекты РЖД. Он имеет поддержку, мы выделяем земельные участки», — сказал Андрей Корюков в эфире «4 канала». Федеральный проект развития общественного транспорта включает семь программ поддержки. В частности, льготный лизинг через ГТЛК за счет субсидирования части стоимости транспортного средства, лизинг с привлечением через ГТЛК средств ФНБ, программа модернизации трамвайной инфраструктуры в 10 городах, а также специальные казначейские кредиты, инфраструктурные бюджетные кредиты и др. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям