В районах Челябинской области из-за метелей отменили уроки и утренники

26 декабря 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В районах области школьников переводят на дистанционное обучение из-за непогоды Фото: Илья Московец © URA.RU В нескольких районах Челябинской области 26 декабря были отменены занятия в школах и новогодние утренники из-за обильных снегопадов. Дети остались сидеть дома из-за непогоды в Варненском, Брединском, Нагайбакском, Троицком и Карталинском районах. «Многие трудящиеся до сих не смогли добраться на работу, автобусные рейсы отменены. Занятия в школах переведены на дистанционное обучение, отменены новогодние утренники в детских садах», — сообщило издание «Советское село» Варненского района. В Карталинском районе садики работаю как обычно. В некоторых школах детей перевели на дистанционное обучение. В средних образовательных учреждениях Брединского и Троицкого районов детей высадили на удаленное обучение и отменили елки. В Нагайбакском районе занятия отменили. В Челябинске в три раза подорожали поездки на такси из-за непогоды. Также до двух часов дня отменены междугородние рейсы внутри региона. Доехать до Екатеринбурга, Перми и Уфы на автобусах тоже не выйдет до улучшения погодных условий.

В нескольких районах Челябинской области 26 декабря были отменены занятия в школах и новогодние утренники из-за обильных снегопадов. Дети остались сидеть дома из-за непогоды в Варненском, Брединском, Нагайбакском, Троицком и Карталинском районах. «Многие трудящиеся до сих не смогли добраться на работу, автобусные рейсы отменены. Занятия в школах переведены на дистанционное обучение, отменены новогодние утренники в детских садах», — сообщило издание «Советское село» Варненского района. В Карталинском районе садики работаю как обычно. В некоторых школах детей перевели на дистанционное обучение. В средних образовательных учреждениях Брединского и Троицкого районов детей высадили на удаленное обучение и отменили елки. В Нагайбакском районе занятия отменили. В Челябинске в три раза подорожали поездки на такси из-за непогоды. Также до двух часов дня отменены междугородние рейсы внутри региона. Доехать до Екатеринбурга, Перми и Уфы на автобусах тоже не выйдет до улучшения погодных условий.