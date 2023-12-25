25 декабря 2023

В районах Челябинской области из-за метелей отменили уроки и утренники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, учеба, школа, уроки, школьные парты
В районах области школьников переводят на дистанционное обучение из-за непогоды Фото:

В нескольких районах Челябинской области 26 декабря были отменены занятия в школах и новогодние утренники из-за обильных снегопадов. Дети остались сидеть дома из-за непогоды в Варненском, Брединском, Нагайбакском, Троицком и Карталинском районах.

«Многие трудящиеся до сих не смогли добраться на работу, автобусные рейсы отменены. Занятия в школах переведены на дистанционное обучение, отменены новогодние утренники в детских садах», — сообщило издание «Советское село» Варненского района.

В Карталинском районе садики работаю как обычно. В некоторых школах детей перевели на дистанционное обучение. В средних образовательных учреждениях Брединского и Троицкого районов детей высадили на удаленное обучение и отменили елки. В Нагайбакском районе занятия отменили.

В Челябинске в три раза подорожали поездки на такси из-за непогоды. Также до двух часов дня отменены междугородние рейсы внутри региона. Доехать до Екатеринбурга, Перми и Уфы на автобусах тоже не выйдет до улучшения погодных условий.

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В нескольких районах Челябинской области 26 декабря были отменены занятия в школах и новогодние утренники из-за обильных снегопадов. Дети остались сидеть дома из-за непогоды в Варненском, Брединском, Нагайбакском, Троицком и Карталинском районах. «Многие трудящиеся до сих не смогли добраться на работу, автобусные рейсы отменены. Занятия в школах переведены на дистанционное обучение, отменены новогодние утренники в детских садах», — сообщило издание «Советское село» Варненского района. В Карталинском районе садики работаю как обычно. В некоторых школах детей перевели на дистанционное обучение. В средних образовательных учреждениях Брединского и Троицкого районов детей высадили на удаленное обучение и отменили елки. В Нагайбакском районе занятия отменили. В Челябинске в три раза подорожали поездки на такси из-за непогоды. Также до двух часов дня отменены междугородние рейсы внутри региона. Доехать до Екатеринбурга, Перми и Уфы на автобусах тоже не выйдет до улучшения погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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