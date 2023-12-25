В Челябинске из-за снежной бури отменили междугородние автобусы

26 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Снегопады внесли коррективы в работу автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области из-за снегопадов отменили междугородние рейсы автобусов в ряд городов региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. Кроме того, были отменены ряд рейсов между регионами: в Екатеринбург, Пермь, Уфу и по другим направлениям. «До 14-00 отменены междугородние рейсы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный — в Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. По данным ведомства, передвижение пассажирскому транспорту по приказу министерства ограничили на девяти региональных трассах. Ранее URA.RU сообщало, что на дорогах в Челябинской области 26 декабря введено ограничение движения из-за метелей и нулевой видимости. Так, движение ограничено на трассах Южноуральск-Магнитогорск, Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды, Кизильское-Бреды-Мариинский, Бреды-Синий Шихан, Троицк-Степное Пластовского района, Троицк-Октябрьское Октябрьского района, Фершампенуаз-Париж-Джабык, Карталы-Анненское и Татищево-Кужебаевский-Париж. Кроме того, отменено транспортное сообщение до Екатеринбурга, Перми, Шадринска, Кургана и Уфы.

В Челябинской области из-за снегопадов отменили междугородние рейсы автобусов в ряд городов региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. Кроме того, были отменены ряд рейсов между регионами: в Екатеринбург, Пермь, Уфу и по другим направлениям. «До 14-00 отменены междугородние рейсы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный — в Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. По данным ведомства, передвижение пассажирскому транспорту по приказу министерства ограничили на девяти региональных трассах. Ранее URA.RU сообщало, что на дорогах в Челябинской области 26 декабря введено ограничение движения из-за метелей и нулевой видимости. Так, движение ограничено на трассах Южноуральск-Магнитогорск, Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды, Кизильское-Бреды-Мариинский, Бреды-Синий Шихан, Троицк-Степное Пластовского района, Троицк-Октябрьское Октябрьского района, Фершампенуаз-Париж-Джабык, Карталы-Анненское и Татищево-Кужебаевский-Париж. Кроме того, отменено транспортное сообщение до Екатеринбурга, Перми, Шадринска, Кургана и Уфы.